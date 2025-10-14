En
پیش‌بینی بانک غول‌پیکر آمریکا برای قیمت طلا

دومین بانک بزرگ آمریکا پیش‌بینی کرده قیمت طلا در سال آینده به ۵۰۰۰ دلار در هر اونس برسد.
«بانک آو امریکا» پیش‌بینی‌ قیمتی خود برای فلزات گران‌بها را افزایش داد و چشم‌انداز قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ را به ۵۰۰۰ دلار در هر اونس بالا برد.این درحالی‌ست که میانگین قیمتی سایر بانک‌ها حدود ۴۴۰۰ دلار در نظر گرفته شده است.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ بی‌وباتی‌های سیاسی، تنش‌های مکرر آمریکا با چین و افزایش نرخ بهره در آمریکا، سرمایه‌گذاران را به سوی طلا که دارایی بدون بهره است، سوق می‌دهد.

طلا در تاریخ ۸ اکتبر برای نخستین بار در تاریخ از مرز ۴۰۰۰ دلار در هر اونس عبور کرد. دیروز نیز نیز قیمت طلا با رسیدن به ۴۱۰۰ دلار در هر اونس، رکورد تازه‌ای ثبت کرد.بانک آو امریکا می‌گوید، احتمال اصلاح قیمت در کوتاه‌مدت وجود دارد اما همچنان برای سال ۲۰۲۶ روند صعودی را پیش‌بینی می‌کند.

این بانک در یادداشتی افزود: «با نگاهی به سال ۲۰۲۶، افزایش ۱۴ درصدی در تقاضای سرمایه‌گذاری، مشابه با آنچه امسال مشاهده کرده‌ایم، می‌تواند قیمت طلا را به ۵۰۰۰ دلار در هر اونس برساند.»

