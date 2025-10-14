En
سکانس‌هایی از فیلم عزیز
کد خبر:۱۳۳۴۲۱۰
نبض خبر

مکالمه تلخ آقای بازیگر و پسرش: می‌دانم اسنپ کار می‌کردی

ویدیویی از بحث هومان سلیمانی با پدرش نادر سلیمانی بر سر دغدغه های اشتغال و درآمد نسل زد و دلیل مهاجرت جوانان مورد توجه قرار گرفت.
