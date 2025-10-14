۲۲/مهر/۱۴۰۴
وزیر نیرو به مردم سیگنال خرید مخزن داد
آقای وزیر؛ چه خبر از بنزین ۵۰ هزار تومانی؟
فیلم
>>
سینما و سرگرمی
کد خبر:۱۳۳۴۲۱۰
تاریخ انتشار: ۰۶:۵۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
14 October 2025
نبض خبر
مکالمه تلخ آقای بازیگر و پسرش: میدانم اسنپ کار میکردی
ویدیویی از بحث هومان سلیمانی با پدرش نادر سلیمانی بر سر دغدغه های اشتغال و درآمد نسل زد و دلیل مهاجرت جوانان مورد توجه قرار گرفت.
برچسبها:
نبض خبر
هومان سلیمانی
نادر سلیمانی
ویدیو
