به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در نشست صلح غزه در شرم الشیخ سخنان از پیش آمادهشدهاش را کنار گذاشت و در نقش مجری مراسم ظاهر شد؛ او رهبران کشورها را با نام صدا زد و از آنها تشکر کرد!
او به رهبران مختلف حاضر در سالن اشاره میکند و در مورد امارات متحده عربی و عربستان سعودی صراحتاً گفت که آنها اصلاً در مراسم حضور ندارند.
او در واکنش به سخنرانی شریف که بار دیگر نام او را برای دریافت جایزه صلح نوبل مطرح کرده بود، گفت: «وای، انتظارش را نداشتم. خب، همه برویم خانه!» (با لحنی شوخطبعانه).
ترامپ نخستوزیر ایتالیا، جورجیا ملونی، را «زیبا» توصیف کرد و درباره نخستوزیر مجارستان، ویکتور اوربان، گفت: «میدانم خیلیها با من موافق نیستند، اما تنها کسی که نظرش اهمیت دارد منم. تو فوقالعادهای.»