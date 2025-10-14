En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شوخ‌طبعی ترامپ برای سران کشورها در نشست شرم الشیخ!

در نشست صلح غزه در شرم الشیخ، ترامپ سخنان از پیش آماده‌شده‌اش را کنار گذاشته و در نقش مجری مراسم ظاهر شد.
کد خبر: ۱۳۳۴۲۰۵
| |
500 بازدید

شوخ‌طبعی ترامپ برای سران کشورها در نشست شرم الشیخ!

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در نشست صلح غزه در شرم الشیخ سخنان از پیش آماده‌شده‌اش را کنار گذاشت و در نقش مجری مراسم ظاهر شد؛ او رهبران کشورها را با نام صدا زد و از آن‌ها تشکر کرد!

او به رهبران مختلف حاضر در سالن اشاره می‌کند و در مورد امارات متحده عربی و عربستان سعودی صراحتاً گفت که آن‌ها اصلاً در مراسم حضور ندارند.

او در واکنش به سخنرانی شریف که بار دیگر نام او را برای دریافت جایزه صلح نوبل مطرح کرده بود، گفت: «وای، انتظارش را نداشتم. خب، همه برویم خانه!» (با لحنی شوخ‌طبعانه).

ترامپ نخست‌وزیر ایتالیا، جورجیا ملونی، را «زیبا» توصیف کرد و درباره نخست‌وزیر مجارستان، ویکتور اوربان، گفت: «می‌دانم خیلی‌ها با من موافق نیستند، اما تنها کسی که نظرش اهمیت دارد منم. تو فوق‌العاده‌ای.» 

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ رئیس جمهور آمریکا شرم الشیخ غزه صلح اسرائیل آتش بس توافق خبر فوری
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حضور سوال برانگیز اینفانتینو در نشست شرم الشیخ
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
سخنان ترامپ درباره آغاز جنگ جهانی سوم از خاورمیانه!
تصویری از نتانیاهو که میان صهیونیست‌ها دست به دست می‌شود
مدودف: درگیری در غزه ادامه خواهد داشت
ترامپ: ما به آنچه می‌گفتند غیر ممکن است دست یافتیم
پیام ترامپ به همسر زیبای اردوغان + عکس
درخواست صدراعظم آلمان از ترامپ برای توقف جنگ اوکراین
آزادی چهار هزار اسیر فلسطینی در سه توافق تبادل اسرا
عکس: نشست شرم الشیخ
السیسی: مردم فلسطین حق تعیین سرنوشت و آزادی دارند
ادعای ترامپ علیه ایران در شرم‌الشیخ
بیانیه حماس درباره تبادل اسرا و آزادی نهایی فلسطین
عکس: امضای ترامپ بر توافقنامه صلح غزه در شرم الشیخ
دعوت آمریکا از ایران برای نشست صلح غزه در مصر
پاکستان: ترامپ را نامزد دریافت جایزه صلح نوبل می‌کنیم!
وعده ترامپ درباره آتش بس کامل در غزه
رژیم صهیونیستی آتش‌بس را پذیرفت
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
طالبان: عملیات علیه پاکستان به پایان رسید/ حملات سنگین جنگنده‌های اف ۱۶ پاکستانی/ ادعای نفوذ طالبان به عمق ۱۰ کیلومتری پاکستان
خلبان ارتش: توصیه کردیم اف 35 یا سوخو 35 بخرید!
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۴ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۸۴ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۳ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۸۳ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۸۰ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۰ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005b5R
tabnak.ir/005b5R