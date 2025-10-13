به گزارش تابناک، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۸:۳۰ فردا (سه‌شنبه، ۲۲ مهر) در دیداری دوستانه به مصاف تانزانیا خواهد رفت.

امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نشست خبری پیش از این بازی بیان کرد: در بدترین شرایط تاریخ فوتبال ایران هستیم. نمی‌خواهم این مشکلات را بشکافم چرا که باید در درون خانواده حل شود. در این شرایط به همراه فدراسیون مانند یک خانواده دست در دست هم داده‌ایم و این مشکلات را برطرف می‌کنیم. تیم امید با امید روانخواه نتایج خوبی گرفته که تبریک می‌گویم، از آن نفرات هشت نفر در یک سال و نیم گذشته در اردوی ما بوده‌اند. پس بحث جوان‌گرایی را انجام داده‌ایم. تغییر نسل دادیم، خیلی از بازیکنان در حال بازی هستند و هر کدام در سطح تیم ملی باشند در اردوهای بعدی هم حضور دارند. جالب است دوستان، ما در بدترین شرایط سریع‌ترین صعود را داشتیم. به اندازه ژاپن امتیاز کسب کردیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: کمک کنید. این تیم ملی ایران است و متعلق به کسی نیست. پیشکسوتان فوتبال روسیه از تیم ایران خوب گفتند. آقای مهاجرانی هم تعریف و تمجید کردند. از ایشان که بالاتر نداریم. به این تیم امیدوار هستم و از بازیکنان تشکر می‌کنم. یک تیم واحد هستیم و همه با قلب خود بازی می‌کنند. بازی با روسیه هم نقاط ضعف و قوت خود را داشت. دوستان کم لطف هستند، از مربی روسیه پرسیدند در دقایقی تحت فشار بودید که ایشان گفته بودند که در آن دقایق ایران با اوت دستی و ضربات کاشته روی ما فشار آوردند اما دوستان یک مدل دیگر تعریف می‌کنند.

وی افزود: گل ایران ترکیبی بود و چند بار تکرار شد که می‌شد به گل برسیم. امید گل روسیه در کاشته بیشتر بود. اگر این تیم ملی همه نفراتش باشد، حرف‌های زیادی در جام جهانی خواهد داشت‌. تیمی که می‌بازد حتما ایراد دارد و تیم برنده‌ هم ایراداتی دارد. هیچ تیمی بدون ایراد نمی‌تواند باشد.

قلعه‌نویی درباره اضافه شدن دستیار به کادرفنی و تیم تانزانیا گفت: این تیم قدرتی است و در بازی‌هایی که انجام داده تاکنون بیشتر از دو گل نخورده است، حتی در بازی با تیم چهارم جهان که مراکش بوده است. در دفاع ساختار منسجمی دارند و فیزیکی هستند. در این اردو سه تا چهار مصدوم داریم. به احترام باشگاه‌های این بازیکنان از آن‌ها استفاده نخواهیم کرد. اعتقاد دارم که شرایط همکارانم را باید در نظر بگیرم. تیم حریف شش لژیونر خوب دارد. پیشنهاد خود من بوده که کادرفنی را تکمیل کنیم و نه تقویت. همه عزیزان همکاران من هستند و دستیار نیستند. به همه آن‌ها از نظر علمی، فنی و سابقه افتخار می‌کنم. همه این‌ها دست به دست هم داده که تغییر نسل بدهیم. اگر شرایط فراهم شود خیلی خوب است که این اتفاق رخ دهد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره وضعیت بدنی بازیکنان اظهار کرد: فلسفه فیفادی حدود ۱۰ روز است و امکان بدنسازی نیست. در جام ملت‌ها زمان داشتیم و از نظر بدنی تیم دوم بودیم. در بازی با سوریه ۷۰ دقیقه ده نفره بودیم و چند روز بعد ژاپن را بردیم. آماری که برای مصدومیت گرفتیم خیلی خوب نیست، شش هفته از لیگ گذشته و تیم صدر جدول با تیم دوازدهم سه امتیاز فاصله دارد. آقای گل ما چهار گل زده است. این شاید برای شروع مسابقات باشد و مقداری هم کیفیت زمین‌ها تاثیر دارد. استقلال و پرسپولیس همیشه در آزادی بازی می‌کردند و این تاثیر دارد. اگر این دو تیم در آزادی بازی کنند، برای تیم ملی هم بهتر است. سال جام جهانی است و نیاز داریم که یک لیگ پویا داشته باشیم. خوشحال هستیم که صعود سریع داشتیم و هنوز به غیر از سه میزبان، فقط ۱۸ تیم صعودشان مشخص شده است. این خیلی جالب است. کار بزرگی بود.

او گفت: دو مطلب درباره جام جهانی برای ما خیلی مهم است. یک اینکه کجا بازی خواهیم کرد که این در اردوهای ما تاثیر گذار است. دو اینکه با چه تیم‌هایی بازی می‌کنیم. برخی تیم‌ها بر ما غالب هستند که باید توپ را به آن‌ها داد و فضا را گرفت، برخلاف کاری که در این دو سال و نیم نکردیم. شاید ۵-۴-۱ بازی کنیم. سردار آزمون را چند ماه است نداریم که بازیکن تعیین کننده‌ای است. بازیکنان مصدوم اضافه شوند به دنبال ثبات ترکیبی خواهیم رفت.

قلعه‌نویی افزود: تیمی که میانگین گل زده‌اش ۲.۷ در زمان حضور من بوده، اتفاقا کم‌ترین آمار گل‌های زده روی ارسال و شروع مجدد بوده است. این تیم ملی مشکلات و دغدغه‌هایی را شاید داشته باشد. ولی وقتی تیم به یک تیم هجومی معروف شده، از نظر نوع بازی نمی‌شود گفت هجومی نیستیم. بد بیاری ما این بوده که بدترین شرایط فوتبالی ما به این نسل خورده است. شرایط‌مان این بوده که با این تیم‌ها بازی دوستانه کنیم. دوست داریم در ایران بازی کنیم ولی به دلیل برخی مسائل مجبور هستیم به خارج از ایران بیاییم.

قلعه‌نویی گفت: چون کار بزرگ صعود به جام‌جهانی را آسان انجام دادیم، سنگ‌ها به طرف ما زیاد شده است. آن‌ها می‌دانند که در جام جهانی حرف زیادی داریم و می‌خواهند ما را بزنند. دو کار مهم در فوتبال ایران کردم، یکی سال ۸۲ باور مدیران را عوض کردم که به مربیان جوان اعتماد کنند. دوم این بود که بعد از چهل سال و خورده‌ای یک گروه ایرانی با سخت‌ترین شرایط کار بزرگی کرده است. عربستان چه خبر است؟ امارات منتظر چه بازی‌ای است؟ از همه منتقدان نهایت تشکر را دارم، به تیم ملی کمک شود و مطمئن هستم تیم ملی در جام جهانی بهترین نتیجه را می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، شجاع خلیل زاده، مدافع تیم ملی هم بیان کرد: بازی با روسیه برای تیم ملی سنگین بود. خوب بازی کردیم ولی بدشانسی‌هایی در فوتبال است. بازی‌هایی مانند روسیه باید بیشتر انجام شود. همه مردم ایران باید دست به دست هم بدهیم و یک دل شویم برای موفقیت تیم ملی، این پنج ماه را حمایت کنید. افتخاری باید برای همه مردم باشد که با مربی ایرانی به جام جهانی می‌رویم. نباید با انتقاد همدیگر را بزنیم.

مدافع تیم ملی اضافه کرد: در بازی فردا حریف مشخصا تیم فیزیکی است و در ساختار دفاعی خوب هستند. در بازی‌های آینده هم اگر به تیم فشار وارد شود خوب خواهد بود. در تورنمنت آینده هم تیم‌های خوبی هستند که می‌تواند بازی و شبیه‌سازی خوبی برای جام جهانی باشد.