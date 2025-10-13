En
مداحی محمد کاسبی برای امام حسین (ع)
کد خبر:۱۳۳۴۱۷۷
تصاویر تبدیل پراید به سقاخانه سیار

یک قمی بدنه خودروی پرایدش را با نصب یک مخزن و شیر آب به یک سقاخانه سیار تبدیل کرده است. ویدیویی که از این خودرو منتشر شده را می‌بینید.
سقاخانه قم
