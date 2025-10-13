En
ترامپ کوروش زمانه است!
نبض خبر

سخنان ترامپ درباره آغاز جنگ جهانی سوم از خاورمیانه!

دونالد ترامپ در اجلاس شرم الشیخ درباره بحث آغاز جنگ جهانی سوم از خاورمیانه اظهارات قابل تاملی داشت. با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر دونالد ترامپ اجلاس شرم‌الشیخ ویدیو جنگ جهانی سوم خاورمیانه آتش بس فیلم آتش بس غزه
