وزیر نیرو به مردم سیگنال خرید مخزن داد
آقای وزیر؛ چه خبر از بنزین ۵۰ هزار تومانی؟
فیلم
سیاست
کد خبر:۱۳۳۴۱۷۳
تاریخ انتشار: ۲۱:۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
13 October 2025
نبض خبر
سخنان ترامپ درباره آغاز جنگ جهانی سوم از خاورمیانه!
دونالد ترامپ در اجلاس شرم الشیخ درباره بحث آغاز جنگ جهانی سوم از خاورمیانه اظهارات قابل تاملی داشت. با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
نبض خبر
دونالد ترامپ
اجلاس شرمالشیخ
ویدیو
جنگ جهانی سوم
خاورمیانه
آتش بس
فیلم
آتش بس غزه
