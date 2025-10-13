En
ترامپ کوروش زمانه است!
کد خبر:۱۳۳۴۱۶۸
نبض خبر

تصاویر اسکورت هواپیمای ترامپ توسط جنگنده‌های مصر

در زمان ورود دونالد ترامپ به شرم‌الشیخ، جنگنده‌های ارتش مصر برای همراهی و تأمین امنیت هواپیمای او به آسمان برخاستند. این لحظات را از دو زاویه می‌بینید.
اجلاس شرم‌الشیخ اسکورت ترامپ ویدیو مصر
