مرشد ترامپ: جنگ جهانی سوم با حضور ایران شروع شده! + زیرنویس

استیو ‌بنن مرشد دونالد ترامپ که خیلی زود با او به اختلاف خورد در ویدیویی با بیان اینکه گروه‌های همسو با منافع اسرائیل هنوز هم برای تغییر رژیم در ایران هورا می‌کشند، در حالی که ما همین الان هم بیشتر از این در اوکراین گرفتار شده‌ایم، تاکید کرد: «این دو جنگ دارند به یک چیز بسیار بزرگتر همگرا می‌شوند... جنگ جهانی سوم در راه نیست؛ همین الان هم شروع شده. میلیون‌ها نفر کشته یا زخمی شده‌اند.» بنن پیش بینی کرد آمریکا به مرور از حمایت لجستیکی اسرائیل به دفاع فعال از اسرائیل و سپس مداخله و حملات هجومی در جنگ ایران و اسرائیل پیش خواهد رفت و نسبت به تبعات چنین تحرکاتی هشدار داد. با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.