اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران

دونالد ترامپ در کنست اسرائیل با طرح این ادعا که ایران به دنبال همکاری و توافق با آمریکاست، سه شرط به رسمیت شناختن حق حیات اسرائیل، عدم حمایت از محور مقاومت که او گروههای تروریستی خواند و توقف برنامه هستهای ایران را مطرح کرد و گفت: «هر وقت شما (ایران) آماده باشید، ما هم (برای توافق) آمادهایم!» رئیس جمهور آمریکا در شرم الشیخ مصر نیز اظهاراتش را تکرار کرد و گفت: «برای صلح با ایران آمادهام، وقتی خودشان آماده باشند! این تمام کاری است که من در زندگیام انجام میدهم. من معامله میکنم. فکر میکنم ایران با ما همراه خواهد شد! آنها ضربه خوردهاند. آنها به کمک نیاز دارند.من دوست دارم وقتی آماده شدند تحریمها را بردارم.» این دو بخش از زیاده خواهیهای رئیس جمهور آمریکا را میبینید و میشنوید.