عکس: روز جهانی استاندارد

مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد، صبح دوشنبه (۲۱ مهر ۱۴۰۴) با حضور «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور، «سیدمحمد اتابک» وزیر وزیر صنعت، معدن و تجارت و «فرزانه انصاری» رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در سالن اجلاس سران برگزار شد.