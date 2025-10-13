عکس: روز جهانی استاندارد
مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد، صبح دوشنبه (۲۱ مهر ۱۴۰۴) با حضور «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور، «سیدمحمد اتابک» وزیر وزیر صنعت، معدن و تجارت و «فرزانه انصاری» رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در سالن اجلاس سران برگزار شد.
برچسبها:استاندار دکتر مسعود پزشکیان عکس خبری
