به گزارش تابناک، در نشست شورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که به ریاست حجتالاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب تشکیل شد، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه (۲۰ مهر) که پیشثبتنام حج ۱۴۰۵ آغاز شده، ظرف ۲۴ ساعت بیش از ۵ هزار نفر نامنویسی کردهاند، اظهار کرد: این روند تا تکمیل ظرفیت اختصاصی هر استان ادامه خواهد داشت.
اکبر رضایی با اشاره به اینکه حدود ۹۰۰ هزار نفر سند حج در اختیار دارند، افزود: در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین تعداد پیش ثبتنام از استانهای تهران و خراسان رضوی گزارش شده است.
معاون سازمان حج و زیارت به دارندگان اسناد حج تا پایان شهریور ۱۳۸۶ توصیه کرد از فرصت پیش ثبتنام تا ۲۳ مهر استفاده کنند و تاکید کرد از این تاریخ به بعد دارندگان فیش حج تا پایان آبان ۸۶ میتوانند برای نامنویسی اولیه اقدام کنند.
در این جلسه، با اشاره به اینکه در حج گذشته ۵۸۵ کاروان به عربستان اعزام شدند، تعداد کاروانهای پیشبینی شده برای حج پیشرو ۵۰۵ کاروان اعلام و این احتمال مطرح شد که این تعداد افزایش یابد.