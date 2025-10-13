گردن کلفتی مدیر موسسه‌ جنجالی با بستن اسلحه به کمر

به باور برخی ناظران حوادث 1396 که از مشهد با تحرکات برخی برای اعتراض به گرانی‌ها به دولت روحانی راه انداخته شد و به یک باره از کنترل خارج شد و ده‌ها شهر کشور را درگیر کرد، مرتبط با کنترل موسسات مالی و اداری نظیر ثامن الحجج و فرشتگان بود که به واسطه پرداخت به شیوه پانزی و دیگر تخلفات بسته شدن‌شان مسجل شده بود. قبل از حوادث 1396 و حوادث مشهد، هر روز در مقابل بانک مرکزی و شعب این موسسات از سوی مالباختگان تجمعاتی قرار بود. یکی از چهره‌های کلیدی این موسسات، ابوالفضل میرعلی مدیر موسسه ثامن الحجج بود که کر آن مشهد بود و در نهایت به 15 سال حبس محکوم شد. حالا ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی دولت روحانی فاش کرد: «میرعلی مدیر موسسه ثامن‌الحجج، یک اسلحه به کمرش بسته بود؛ 90 نماینده علیه من و در حمایت از میرعلی، نامه امضا کردند؛ زمان بانک مرکزی، بارها به مجلس احضار می‌شدم که عامل اصلی‌اش همین نمایندگانی حامی میرعلی بودند که می خواستند فشارمان روی میرعلی را کم کنیم.» روایت سیف را می‌بینید و می‌شنوید.