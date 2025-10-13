عکس: قتل خبرنگار مشهور فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی
صالح الجافراوی، خبرنگار برجسته فلسطینی و چهرهای شناختهشده در شبکههای اجتماعی، روز گذشته در غزه به دست گروههای مسلحی که گفته میشود حمایتهای اسرائیل را دریافت میکنند، به قتل رسید. این حادثه نگرانیها درباره امنیت خبرنگاران و فعالان رسانهای در نوار غزه را به شدت افزایش داده است. الجافراوی سالها در پوشش اخبار مربوط به زندگی روزمره مردم فلسطین، درگیریها و نقض حقوق بشر فعال بوده و مرگ او شکاف عمیقی در جامعه رسانهای فلسطین ایجاد کرده است. نهادهای بینالمللی و گروههای حقوق بشری ضمن محکوم کردن این اقدام، از مقامات بینالمللی خواستهاند تا اقدامات فوری برای حفاظت از خبرنگاران در مناطق درگیر اتخاذ کنند. این قتل همچنین بار دیگر خشونتهای روزافزون و پیچیدگی بحران انسانی در غزه را به نمایش گذاشت و هشدار داد که حتی خبرنگاران شناختهشده و مورد اعتماد نیز از خطر مصون نیستند