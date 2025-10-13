صدور کیفرخواست در پرونده قتل مجری تلویزیون

پرونده قتل زهرا میرزائی، مجری شبکه افق، پس از تکمیل تحقیقات به مرحله صدور کیفرخواست رسید.

به گزارش تابناک، کیفرخواست پرونده قتل زهرا میرزائی، مجری شبکه افق، صادر شد. متهم اصلی این پرونده، پسرخاله مقتول است که به جرم قتل و سرقت دستگیر و به زودی در دادگاه کیفری تهران محاکمه خواهد شد.

در نیمه اردیبهشت‌ماه امسال، مأموران کلانتری ۱۴۱ شهرک گلستان در جریان قتل زنی در منزل شخصی‌اش قرار گرفتند. با حضور تیم جنایی در محل، مشخص شد قربانی زهرا میرزائی، مجری شبکه افق و از فعالان حقوق زنان بوده است.

بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که بخشی از طلا و جواهرات وی سرقت شده است. کارآگاهان پلیس در بررسی‌های دقیق خود دریافتند که هیچ نشانه‌ای از ورود اجباری به خانه وجود ندارد و وسایل پذیرایی روی میز نشان می‌داد مقتول پیش از قتل با قاتل آشنا بوده است.

با ردیابی تماس‌ها و شواهد، مأموران دریافتند که پسرخاله زهرا در روز حادثه با او قرار ملاقات داشته و آخرین فردی بوده که وارد خانه‌اش شده است. پس از بازداشت، متهم در بازجویی‌ها به قتل دخترخاله‌اش اعتراف کرد. او گفت که برای سرقت جواهرات دست به این جنایت زده و پس از ارتکاب قتل، محل را ترک کرده است.

متهم همچنین در حضور مأموران صحنه جرم را بازسازی کرد و جزئیات ماجرا را توضیح داد. صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه با تکمیل تحقیقات پلیسی و جمع‌آوری مستندات لازم، بازپرس پرونده دستور صدور کیفرخواست را صادر کرد. این پرونده اکنون به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده و متهم به‌زودی در برابر قضات قرار خواهد گرفت تا درباره اتهام قتل عمد و سرقت طلاجات پاسخ دهد. منبع: نورنیوز