عکس: مرطوبترین نقطهی جهان
«سکوت چراپونجی» عنوان مجموعهای از عکسهای چشمنواز محمد عارفالزمان، عکاس بنگلادشی است، که نه تنها زیباییهای بکر و مهآلود این سرزمین را به تصویر میکشد، بلکه چالشهای اقلیمی یکی از مرطوبترین نقاط زمین را روایت میکند.عارفالزمان در تیرماه ۱۴۰۲، با وجود ترس از سفر انفرادی، راهی این منطقه شد تا از دل باران و مه، داستانی تصویری از همزیستی انسان و طبیعت ثبت کند و لحظههایی ناب و واقعی از زندگی در این اقلیم مرطوب به جهانیان نشان دهد.
برچسبها:چراپونجی بنگلادش طبیعت مرطوب ترین نقطه جهان عکس بین الملل
