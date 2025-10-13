عکس: آغاز عملیات آزادی اسرا در تلآویو و غزه
رژیم جنایتکار صهیونیستی برای آزادی اسرای خود در شرایط حساس منطقه و پس از افزایش تنشها در مرزهای غزه عملیات گستردهای را با برنامهریزی دقیق و همکاری نیروهای ویژه آغاز کرد. همزمان، کتائب القسام، شاخه نظامی حماس، دومین گروه از اسرای رژیم صهیونیستی را در چارچوب مرحله دوم توافق تبادل اسرا به نمایندگان صلیب سرخ تحویل داد؛ از مجموع ۲۰ اسیر، ۷ نفر صبح و ۱۳ نفر باقیمانده در دیرالبلح تحویل شدند.تصاویر منتشر شده، اسرای رژیم صهیونیستی را تحت حفاظت نیروهای «یگان سایه» مقاومت نشان میدهد و هم تعهد اخلاقی و انسانی حماس و هم توان سازماندهی آن را به نمایش میگذارد. در مقابل، رسانههای عبری از خالی شدن سلولهای زندانها در پی خروج اسرای فلسطینی گزارش دادهاند و این تبادل، پیامدهای انسانی و سیاسی گستردهای در سطح منطقه و جهان به همراه دارد.
