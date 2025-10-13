En
کد خبر:۱۳۳۴۰۹۳
کد خبر:۱۳۳۴۰۹۳
849 بازدید
نظرات: ۱۲
نبض خبر

ادبیات شرم آور: مردم مخزن نصب کنند تا بتوانند دوام بیاورند!

عباس علی آبادی وزیر نیرو به جای آنکه بر مدیریت آب که بخش وسیعی از آن در شبکه انتقال فرسوده هدر می‌رود و بخش اعظم به واسطه عدم مدیریت آب کشاورزی تلف می‌شود، دوباره توصیه‌ای به مردم کرد که به باور گروهی از مردم شرم آور است. علی آبادی گفت: «قطعی برنامه ریزی شده نداریم. باید مردم در ساعاتی دخیره کنند. به خاطر اینکه افت شبکه را کاهش بدهیم، تلفات شبکه را کم بکنیم فشار را کاهش دادیم. مردم بایستی مخازن داشته باشند تا بتوانند در ساعاتی که آب هست ذخیره کنند تا در آن زمانی که بابت افت فشار ممکن است به آنها آب نرسد، بتوانند دوام بیاورند.» اظهارات قابل تامل علی آبادی را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر عباس علی آبادی ویدیو جیره بندی آب مدیریت آب ناترازی آب بی آبی مخزن آب
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۲
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
1
6
پاسخ
بزرگترین اشتباه شما این بود که گفتی مردم منبع بگذارند و باز هم این اشتباه را دارید تکرار می کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
1
7
پاسخ
خلایق هر چه لایق
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
مشکل خود تحقیری داری شما انگار.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
4
پاسخ
چرا شرم آور؟ منابع ته کشیده، وقت تعارف کردن نیست. باید با مردم صادق بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
1
2
پاسخ
این هم یک راه حله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
9
پاسخ
دیگه کار از این حرفا گذشته. فقط خدا باید به داد ما مردم برسه از دست اینا
سینا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
3
پاسخ
مردم عزیز اینجا و در همین قسمت فضایی ایجاد شده که شما با گذاشتن پیام خشم خود را خالی کنید
رضا دادمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
4
پاسخ
این چیزی که شما میگید شرم آور ، ما بیست ساله که داریم باهاش زندگی میکنیم . اونی که پول نداره تانکر بخره و آب ذخیره کنه همش با قطعی اب مواجه میشه
مهدی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
2
پاسخ
موتورهای برق تمام شد نوبت به تانکر های آب رسید با ید تانکر بخرند آخه ذخیره آب باعث چندین برابر مصرف مصرف میشه وقتی چند روز گذشت آب ذخیره شده بو خواهد داد و باید تخلیه بشه و مجدد بارگیری بشه راه چاره را باید جستو کرد نه پیشنهاد از مهندسین و تکنسینهای مجرب استفاده کنید و در راس امورات بگذارید نه بیسوادی که رشته تحصیلی آن هم در این رسته نیست آگاه و بیدار صحبت کنی نه زورکی
مهدی اسماعیل زاده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
3
0
پاسخ
کجای این ادبیات شرم‌آوره؟!‌ این تیتر سایت تابناک است که شرم‌آوره. صحبت وزیر کاملا منطقی است. نصب مخزن ذخیره راهکار مقطعی کمبود آب و افت فشار شبکه است. بپذیریم که با کمبود آب مواجه هستیم. شما جای وزیر بودید چه کار می‌کردید؟ احتمالا باید اکسیژن را با هیدروژن وارد واکنش می‌کردید و آب تولید می‌کردید؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
متاسفانه مخزن نه تنها کمکی به کمبود آب نمیکنه بلکه خودش باعث افزایش مصرف آب و کمبود بیشتر میشه. مثلا فرض مردم یک شهر چند هزار نفری روزانه به 100 هزار متر مکعب آب نیاز دارند ولی تنها 50 هزار مترمکعب آب در اختیار دارند. توضیح بده که نصب مخزن در منازل چطور میتونه این 50 هزار تا کمبود رو جبران بکنه؟
kh
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
0
پاسخ
وقتی داشت میگفت همکار خودشم کپ کرد !!!
