ادبیات شرم آور: مردم مخزن نصب کنند تا بتوانند دوام بیاورند!

عباس علی آبادی وزیر نیرو به جای آنکه بر مدیریت آب که بخش وسیعی از آن در شبکه انتقال فرسوده هدر می‌رود و بخش اعظم به واسطه عدم مدیریت آب کشاورزی تلف می‌شود، دوباره توصیه‌ای به مردم کرد که به باور گروهی از مردم شرم آور است. علی آبادی گفت: «قطعی برنامه ریزی شده نداریم. باید مردم در ساعاتی دخیره کنند. به خاطر اینکه افت شبکه را کاهش بدهیم، تلفات شبکه را کم بکنیم فشار را کاهش دادیم. مردم بایستی مخازن داشته باشند تا بتوانند در ساعاتی که آب هست ذخیره کنند تا در آن زمانی که بابت افت فشار ممکن است به آنها آب نرسد، بتوانند دوام بیاورند.» اظهارات قابل تامل علی آبادی را می‌بینید و می‌شنوید.