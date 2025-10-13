به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ در ادامه مسابقات پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان در مصر، ظهر امروز (دوشنبه) رقابت دسته 72 کیلوگرم مردان برگزار شد.

در این مسابقه امیر جعفری ملی‌پوش کشورمان با 10 حریف از کشورهای ازبکستان (2 نفر)، چین، مالزی، بریتانیا، هند، پاناما، عراق، ترکیه و پاناما به رقابت پرداخت.

جعفری که در پارالمپیک 2024 پاریس در دسته 65 کیلوگرم حضور داشت و به مقام چهارم نیز رسید، کار خود را با مهار وزنه 186 کیلوگرمی آغاز کرد و در تلاش دوم مقابل وزنه 193 کیلوگرمی موفق ظاهر شد.

دارنده مدال نقره در پارالمپیک 2020 توکیو که در رقابت‌های جهانی این دوره (2025 مصر) در یک وزن بالاتر وزنه زد، در تلاش سوم وزنه 202 کیلوگرمی را مهار کرد و با همین رکورد به مقام چهارم در دسته 72 کیلوگرم دست یافت.

جعفری که با امروز با مصدومیت وزنه زد، همچنین در مجموع سه حرکت نیز به رکورد 581 کیلوگرم رسید و مدال نقره را در این بخش به خود اختصاص داد.