En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دزدی در روز روشن به معنای واقعی/ داستان سرقت از منزل خبرنگار تابناک +تصاویر

عروسی تمام شده بود و در مسیر خانه پیامک هایش را مرور می کرد که آخرین آن پیامک ارسالی از سوی پلیس و برای هفته نیروی انتظامی بود. رسید خانه و در  آسانسور را که باز کرد، پاهایش سست شد. پای همه خانواده سست شد.
کد خبر: ۱۳۳۴۰۵۵
| |
1449 بازدید
|
۱۶

دزدی در روز روشن به معنای واقعی/ داستان سرقت از منزل خبرنگار تابناک +تصاویر

در روزی که که نسیم خنک پاییزی، خیابان‌های شهرک مریم در فاز یک اندیشه را نوازش می‌کرد،  و خبرنگار تابناک، با قلبی سبک از شادی عروسی که ساعاتی پیش در آن بود، همراه خانواده به خانه بازمی‌گشت. خانه‌ای در شهرک مریم، که قرار بود پناهگاه امن او و عزیزانش باشد. آن هم درست روزی بود که پیامک‌های اقتدار پلیس، در هفته‌ی نیروی انتظامی، بر صفحه‌ی گوشی‌ها نقش بسته بود و نوید امنیت و آرامش می‌داد. اما آنچه در انتظارش بود، نه آن نوید که کابوسی تلخ بود.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، وقتی در را گشود، انگار زمان از حرکت بازایستاد. خانه، آن کاشانه‌ی گرم که روزگاری با خنده‌های فرزندانش و عطر غذای خانگی پر شده بود، حالا غارت‌شده و خالی، همچون پوسته‌ای بی‌روح پیش چشمانش ایستاده بود. هر آنچه که زندگی را برایش معنا می‌داد، از اثاثیه‌ی ساده تا خاطرات نهفته در آنها، به یغما رفته بود.
دزدان، چون سایه‌های شب،  اما در ظهرگاه آمده بودند و رفته، ... هر چه بود، از تار و پود زندگی، به یغما برده، و آنچه به جا مانده، زخمی، شکسته، بی‌جان، چون پیکری که روح از آن گریخته باشد.  وسایل باقی‌مانده، آن‌قدر زخمی و شکسته شده بودند که دیگر به کار نمی‌آمدند. 
دزدی در روز روشن به معنای واقعی
پسرک کوچکش، که روزگاری با برادرش در دنیای بازی‌های کودکانه غرق شادی بود، حالا با چشمانی پر از اشک به جای خالی دستگاه بازی‌اش خیره شده بود. خانواده، که روزی با آواز و خنده پر می‌شد، حالا با هر صدای ناگهانی از خواب می‌پرید، گویی ترس، مهمان ناخوانده‌ی شب‌هایشان شده بود.
این تنها قصه‌ی یک خبرنگار نیست؛ روایت هزاران کاشانه‌ای است که در سایه‌ی ناامنی، از نفس افتاده‌اند. در این شهر، که تورم چون دیوی بر جان مردمان چنگ می‌اندازد، مردمانی که با دست‌های خالی، زیر بار تورم و تنگناهای معیشتی، باید از نو زندگی بسازند. حقوقی که کفاف روزمرگی را نمی‌دهد، چه رسد به بازسازی آنچه دزدان برده‌اند. بازسازی زندگی، رویایی است که در خاکستر فقر گم می‌شود.
خبرنگار می‌گفت: امنیت در این حوالی،چون پرنده‌ای زخمی، بال و پر شکسته، و دزدان، آزادتر از باد، در کوچه‌ها  می‌گردند.
 به گفته‌ی او، امنیت در آن حوالی رنگ باخته و دزدان، کارشان از همه راحت تر است انگار.
دزدی در روز روشن به معنای واقعی
در چنین شرایطی این پرسش در ذهنش چرخ می‌زند که چرا ناامنی در برخی محله‌ها به قصه‌ای دنباله‌دار بدل شده؟ چرا باید هر روز خانواده‌ای قربانی این چرخه‌ی تلخ شود؟
او همکار ماست و چه بسا با این نوشته، حرفش و دردش را فریاد کشیده باشد؛ اما چه بسیار افراد و خانواده هایی که صدایشان به هیچ جا نمی رسد، حتی به خود ما رسانه ایها. این نوشته بهانه‌ای است برای تلنگری جدی. برای آنها که قربانی شده و می شوند.  تلنگری به همه‌ی ما، به نیروی انتظامی، که دوشادوش مردم برای حفظ امنیت می‌کوشد اما همچنان شکافهایی در عملکردها وجود دارد، و به جامعه‌ای که باید هوشیارتر باشد. 
باید به یاد داشت که دزدی‌ها،  گاه زاییده‌ی ریشه‌های عمیق‌ترند؛ فقر، تنگدستی و دشواری‌هایی که گاه انسان را به سوی تاریکی سوق می‌دهد. اما در سویی دیگر برای خانواده‌ای که زیر بار اقساط و بدهی‌ها کمر خم کرده، بازسازی زندگی، گاه رویایی دست‌نیافتنی است.
بیایید این قصه را نه فقط بخوانیم، که آینه‌ای کنیم برای دیدن وظایفمان. دست در دست، امنیتی بسازیم که نه در پیامک‌ها، که در خنده‌ی کودکان، در آرامش شب‌های خانه، چون ستاره‌ای بدرخشد. و برای ریشه‌های درد نیز ، تدبیری کنیم.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
دزدی سرقت خبرنگار تابناک هفته نیروی اتنظامی شهر اندیشه
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اتفاق عجیب برای ملی‌پوش تنیس روی میز
سرقت شبانه قابل تامل از دو خودرو در گلشهر کرج/ خانه‌های قولنامه‌ای و امنیت را دریابید!
سرقت میلیاردی از مادربزرگ
دختر گمشده در بازداشتگاه پلیس پیدا شد!
خریدار دروغی، قاتل واقعی بود
لحظات سرقت طلافروشی توسط دختر و پسر 21ساله
لحظات حمله دزدها به خانه نفیسه روشن و خفت کردنش
سرقت ۳۰ میلیارد تومانی طلا توسط نوه‌ خانواده
شهادت دو مأمور پلیس در درگیری با سارقان مسلح
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
6
16
پاسخ
عوضش امنیت داریم
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
18
پاسخ
تا دست سارقان قطع نشود . دزدی ریشه کن نمی شود .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
هر سال بیش از هزار نفر بخاطر قاچاق مواد اعدام میشن ،ایا بنظرت این آمار کمتر شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
5
پاسخ
سنتور رو چرا نبردن !؟
پاسخ ها
آهنگساز
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
چون دزد نوازنده ویالون بوده و از سنتور خوشش نمی اومده
ملت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
3
پاسخ
نیروی انتظامی عملکرد مناسب و مطلوبی نداره.
قوه قضائیه در برخورد با سارقان در حد نوازش عمل میکنه...
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
12
5
پاسخ
خبرنگار تابناک در منزلش باید ساز داشته باشد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
چه نظر سخیفی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
مگر غیر شرعی است؟یا از راه غیر از کار حلال خریده از نظر شما مشکلش چیست؟
ناشناس
|
Finland
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
1
19
پاسخ
این همه مردم شاکی بودن از سرقت منازلشون. چند بار براش خبر رفتی؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
خودشونم که توی خبر نوشتن که ایشون خبرنگاره و باز یه جایی صداش شنیده میشه اما خیلی ها قربانی میشن و صداشون به هیچ جا و هیچ رسانه ای نمیرسه. منصفانه باید ببینین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
4
17
پاسخ
عوضش امنیت داریم !!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
9
پاسخ
باز شما خبرنگاری صدات به یه جا می رسه. من چی بگم که تا حالا چند بار ازم دزدی شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
2
3
پاسخ
ماجرای سرقت نوشتین یا رمان درام؟
نوید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
1
پاسخ
من میفهمم امروز دراوردن پول و خرید چقدر سخت شده ولی راه حلش گرفتن مسیولین دزد است. امید داشتم اما الان امید ندارم شاید روزی من هم دزد شوم چون راهی برای ما باقی نمانده است تنها امید همه شده دزدی.
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۰ نظر)
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۸۶ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۱ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۷۱ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۶۹ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۸ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005b31
tabnak.ir/005b31