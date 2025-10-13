En
نبض خبر

شمخانی: ما تنهاییم؛ پدافند هوایی روسی؟ بعید است!

علی شمخانی در گفت‌وگو با جواد موگویی تاکید کرد: «موشکی از روز اول ما سیاستگذاری درستی داشتیم و بومی سازی کردیم، البته در پهپاد و دریایی هم همینطور اما در پدافند دیر شروع کردیم اما ان شاالله این هم اصلاح خواهد شد. این یک واقعیت است که ما تنها هستیم. خود روس‌ها درگیر جنگ هستند و برای این نتوانستند در کنار ما باشند. یک زمانی روس ها پیشنهاد دادند که با هم کار پدافندی انجام دهیم اما ما سوالاتی مطرح کردیم که نمی‌توانستیم به راحتی این امر را بپذیریم.» دبیر پیشین شورای امنیت ملی درباره اینکه آیا روس‌ها الان می‌آیند پدافند هوایی مستقر کنند؟ گفت: «در شرایط جنگی فعلی بعید است!» این بخش از اظهارات شمخانی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
2
24
پاسخ
خوبه که علت تنها بودن رو به طور شفاف اعلام بکنید. چون کمر مردم که از تنها بودن ایران زیر بار تحریم شکسته
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
2
پاسخ
صحبتهای نکته دار و جالبی گفت
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
5
1
پاسخ
بسیاری از مقامات می دانند و اعلام کرده اند تحریم حداکثر 20 در صد باعث مزاحمت است ... پول بده فردا انگلیس و آلمان هزار تا پاتریوت تحویل می دهند ... اما پدافند .... وقتی تا 90 در صد می تونی غنی سازی انجام دهی .... پدافند نباید سخت تر باشد .... قطعا ساز و کار سخت و سازمان منظم و بودجه می خواهد .... مهندس و دانشجوی ایرانی می تواند .... به شرط این که تهرانی مقدم و حاجی زاده ها یا علی بگویند. روحشان شاد.
سلطان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
7
پاسخ
آخرش هم داستان آوار مشخص نشد
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
3
پاسخ
آقای شمخانی این سیاست اشتباه بودکه امروزتنهاییم
