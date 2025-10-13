شمخانی: ما تنهاییم؛ پدافند هوایی روسی؟ بعید است!

علی شمخانی در گفت‌وگو با جواد موگویی تاکید کرد: «موشکی از روز اول ما سیاستگذاری درستی داشتیم و بومی سازی کردیم، البته در پهپاد و دریایی هم همینطور اما در پدافند دیر شروع کردیم اما ان شاالله این هم اصلاح خواهد شد. این یک واقعیت است که ما تنها هستیم. خود روس‌ها درگیر جنگ هستند و برای این نتوانستند در کنار ما باشند. یک زمانی روس ها پیشنهاد دادند که با هم کار پدافندی انجام دهیم اما ما سوالاتی مطرح کردیم که نمی‌توانستیم به راحتی این امر را بپذیریم.» دبیر پیشین شورای امنیت ملی درباره اینکه آیا روس‌ها الان می‌آیند پدافند هوایی مستقر کنند؟ گفت: «در شرایط جنگی فعلی بعید است!» این بخش از اظهارات شمخانی را می‌بینید و می‌شنوید.