شمخانی: ما تنهاییم؛ پدافند هوایی روسی؟ بعید است!
نبض خبر

این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!

عباس عبدی با اشاره به اینکه از طریق اسامی به دقت می‌توان متوجه تغییرات فرهنگی شد، درباره کتاب جدیدش «بازی اولتیماتوم»: «بخش مهمی از کتاب من می‌خواهد به حکومت بگوید که تو نمی‌توانی که فرهنگ مردم را تغییر دهی و مردم بالاخره راهی برای انتقام پیدا می کنند. الان شاهان دومین اسم پسرانه در کل کشور است‌ آیه‌ای در قرآن هست که تاکید کرده از آنچه دارید فرار می‌کنید به سرعت به سوی شما می‌آید.» البته برخلاف گفته عبدی بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند مسئله چنین نام گذاری انتقام از حاکمیت نیست، بلکه تغییر ارزش‌ها و نگرش‌های فرهنگی و سیاسی است. جزئیات را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر عباس عبدی نام گذاری شاهان فرهنگ حاکمیت ویدیو تغییرات فرهنگی
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
20
43
پاسخ
تو هیچ آماری این اسم رتبه دوم نداره چجوری ما در محل کار از بچه های همکاران نه تو مدارس بچه مون نه فامیل نداریم این اسم رو بعد این اسم رتبه دوم داره ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
احسنت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
شما در یک سال گذشته خودتون، همکاراتون یا فامیلتون بچه دار شدید؟
نشدید؟
اگه در یک سال آینده بچه دار شدید شاهان نذارید؛ مخالفشو بذارید.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
متولدين امسال نه قبل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
1
11
پاسخ
این آیه ای که ایشون خوند مربوط به سوره جمعه است و در مورد فرار کردن از مرگه
معنیش اینه : اون مرگی که ازش فرار می کنید رو بالاخره ملاقات خواهید کرد و .....
هیچ ربطی به موضوع نداشت.
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
7
5
پاسخ
اسم برای کسی اعتبار نمیاره ادمان که اسم معتبر میکنن
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
33
2
پاسخ
باعث تاسف این همه اسم خوب . اسم پیامبر و اسامی ائمه و بزرگان شیعی عده به دنبال همچین اسامی هستند که بعدا باعث خجالت خود کودک در اجتماع خواهد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
5
6
پاسخ
منظورش از آخر بوده

شایان و ماهان و آرشام کم و بیش شنیدیم ولی شاهان!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
2
پاسخ
چنین آیه ای در قرآن نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
3
6
پاسخ
انتخاب اسم شاهان با وضعیت اقتصادی مردم ما هیچ هماهنگی وجود ندارد. درست مثل اینکه به یک پراید داغون و خراب بگیم مرسدس بنز.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
4
3
پاسخ
فقط اونهایی که گفتند ما که نشنیدیم :}}
داداش متولدین جدید این اسامی را دارن مگه شما چند تا نوزاد میشناسی!
زیر همین کامنتها میشه فهمید چه خبره البته اگه چشم بینا و گوش شنوایی باشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
1
1
پاسخ
چرا بعضیها خودشون را گول میزنند آمار این کاملا اشتباه فقط با یک سرچ ساده در اینترنت میتونی ده نام اول کشور را از امار ثبت احوال دربیاری طبق این آمار، نام محمد با ۲ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۶۷۱ ثبت، علی با ۲ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۶۰ ثبت و حسین با یک میلیون و ۸۸۴ هزار و ۱۴۵ ثبت، در صدر فهرست نام‌های مردانه قرار گرفته‌اند.سایر نام‌های پرطرفدار مردان نیز به ترتیب عبارتند از: مهدی، رضا، حسن، محمدرضا، علیرضا، احمد و امیرحسین.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
0
پاسخ
مطمئنین منظورش شایان نبوده من که یهبارم چنین اسمی رو نشنیدم در حالیکه در یک منطقه ای از تهران زندگی میکنم که اگر چنین اسمی بخواد فراگیر بشه اول ما باید بشنویم.!!!!!!!!
