این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!

عباس عبدی با اشاره به اینکه از طریق اسامی به دقت میتوان متوجه تغییرات فرهنگی شد، درباره کتاب جدیدش «بازی اولتیماتوم»: «بخش مهمی از کتاب من میخواهد به حکومت بگوید که تو نمیتوانی که فرهنگ مردم را تغییر دهی و مردم بالاخره راهی برای انتقام پیدا می کنند. الان شاهان دومین اسم پسرانه در کل کشور است آیهای در قرآن هست که تاکید کرده از آنچه دارید فرار میکنید به سرعت به سوی شما میآید.» البته برخلاف گفته عبدی بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند مسئله چنین نام گذاری انتقام از حاکمیت نیست، بلکه تغییر ارزشها و نگرشهای فرهنگی و سیاسی است. جزئیات را میبینید و میشنوید.