۱۳ اسیر اسرائیلی نیز ساعت ۱۰:۰۰ به وقت محلی (۰۷:۰۰ به وقت گرینویچ) از مرکز نوار غزه تحویل داده خواهند شد.

پس از آنکه صلیب سرخ از آغاز روند آزادی زندانیان در بند مقاومت در غزه خبر داد، رسانه‌های عبری نوشتند: زندانیان اسرائیلی به ارتش اسرائیل تحویل داده شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کانال ۱۲ عبری گزارش داد: اسرای اسرائیلی که تحویل داده شدند عبارتند از: ماتان آنگریست، گالی برمن، زئیو برمن، آلون اوهل، ایتان هورن، گای گیلبوا دلال و عمری میران.

کانال مذکور که قبلا به تحویل هفت اسیر اسرائیلی اشاره کرده بود، گزارش داد: ۱۳ اسیر اسرائیلی نیز ساعت ۱۰:۰۰ به وقت محلی (۰۷:۰۰ به وقت گرینویچ) از مرکز نوار غزه تحویل داده خواهند شد.

کانال ۱۲ در ادامه گزارش خود تاکید کرد: ارتش اسرائیل ۷ گروگان از صلیب سرخ تحویل گرفت.

«ایال زامیر»، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی با اعلام اینکه گروه اول زندانیان صهیونیست آزاد شده در مسیر انتقال به اراضی اشغالی هستند، از ارتش و نیروهای دخیل در این روند تشکر کرد.

به گفته او، هفت زندانی صهیونیست تحویل صلیب سرخ شده و به دست ارتش رژیم صهیونیستی رسیده‌اند.

او از همه نهادهای ارتش اسرائیل به خاطر آمادگی کاملشان تشکر و بر اهمیت حفظ سطح بالای آمادگی و هوشیاری تاکید کرد.

رادیو ارتش اشغالگر پیشتر به نقل از صلیب سرخ تاکید کرده بود عملیات آزادی زندانیان صهیونیست آغاز شده است.

سخنگوی صلیب سرخ نیز به الجزیره گفت: تیم‌های ما روند اجرای آزادی زندانیان اسرائیل در غزه را آغاز کرده‌اند.

سخنگوی صلیب سرخ تاکید کرد: ما یک فرآیند چند مرحله‌ای را برای نظارت بر آزادی زندانیان در چارچوب توافق آتش‌بس آغاز کرده‌ایم.

یک منبع برجسته در گردان‌های القسام نیز به الجزیره گفت: گردان‌های القسام اسرای زنده اشغالگران را به صلیب سرخ در غزه تحویل دادند.