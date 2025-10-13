En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ارتش اسرائیل گروگان‌ها را تحویل گرفت

۱۳ اسیر اسرائیلی نیز ساعت ۱۰:۰۰ به وقت محلی (۰۷:۰۰ به وقت گرینویچ) از مرکز نوار غزه تحویل داده خواهند شد.
کد خبر: ۱۳۳۴۰۲۴
| |
4448 بازدید
|
۱
ارتش اسرائیل گروگان‌ها را تحویل گرفت

پس از آنکه صلیب سرخ از آغاز روند آزادی زندانیان در بند مقاومت در غزه خبر داد، رسانه‌های عبری نوشتند: زندانیان اسرائیلی به ارتش اسرائیل تحویل داده شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کانال ۱۲ عبری گزارش داد: اسرای اسرائیلی که تحویل داده شدند عبارتند از: ماتان آنگریست، گالی برمن، زئیو برمن، آلون اوهل، ایتان هورن، گای گیلبوا دلال و عمری میران.

کانال مذکور که قبلا به تحویل هفت اسیر اسرائیلی اشاره کرده بود، گزارش داد: ۱۳ اسیر اسرائیلی نیز ساعت ۱۰:۰۰ به وقت محلی (۰۷:۰۰ به وقت گرینویچ) از مرکز نوار غزه تحویل داده خواهند شد.

کانال ۱۲ در ادامه گزارش خود تاکید کرد: ارتش اسرائیل ۷ گروگان از صلیب سرخ تحویل گرفت.

«ایال زامیر»، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی با اعلام اینکه گروه اول زندانیان صهیونیست آزاد شده در مسیر انتقال به اراضی اشغالی هستند، از ارتش و نیروهای دخیل در این روند تشکر کرد.

به گفته او، هفت زندانی صهیونیست تحویل صلیب سرخ شده و به دست ارتش رژیم صهیونیستی رسیده‌اند.

او از همه نهادهای ارتش اسرائیل به خاطر آمادگی کاملشان تشکر و بر اهمیت حفظ سطح بالای آمادگی و هوشیاری تاکید کرد.

رادیو ارتش اشغالگر پیشتر به نقل از صلیب سرخ تاکید کرده بود عملیات آزادی زندانیان صهیونیست آغاز شده است.

سخنگوی صلیب سرخ نیز به الجزیره گفت: تیم‌های ما روند اجرای آزادی زندانیان اسرائیل در غزه را آغاز کرده‌اند.

سخنگوی صلیب سرخ تاکید کرد: ما یک فرآیند چند مرحله‌ای را برای نظارت بر آزادی زندانیان در چارچوب توافق آتش‌بس آغاز کرده‌ایم.

یک منبع برجسته در گردان‌های القسام نیز به الجزیره گفت: گردان‌های القسام اسرای زنده اشغالگران را به صلیب سرخ در غزه تحویل دادند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تبادل اسرا آزادی اسرا رژیم صهیونیستی اسرای اسرائیلی اسرای فلسطین خبر فوری زندان آزادی
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مرحله دوم تبادل اسرا طی ساعات آتی آغاز می‌شود
اهالی غزه از صبح امروز می‌توانند به شمال برگردند
تصاویر: نظم و مدیریت در مراسم تبادل اسرای صهیونیستی
فوری: تصاویر ۷ اسیر اسرائیلی آزاد شده
اعلام راه‌ حل احتمالی برای آزادی اسرای فلسطینی
شرط عجیب نتانیاهو برای اجرای توافق آتش بس!
قدیمی ترین زندانی فلسطینی آزاد شد
صف بندی گردان‌های القسام در دور هفتم مبادلهٔ اسرا
شهادت کوچک‌ترین اسیر فلسطینی در غزه
پشت پرده مخالفت نتانیاهو با معامله تبادل اسرا
دستور آزادی اسرای فلسطینی صادر گردید
خشم نتانیاهو از نظرسنجی‌ها درباره تبادل اسرا
آزادی اسرای فلسطینی همزمان با تحویل اجساد ۴ صهیونیست
مرحله چهارم تبادل اسرا + عکس
حماس خواستار دریافت پیکرهای برادران سنوار شد
اولین اسرای فلسطینی آزاد شدند
چهره خندان اسرای اسرائیلی
تصاویری از آماده‌سازی مبارزان مقاومت برای تبادل اسرا
آزادی 3 زن اسیر اسرائیلی در مرحله اول مبادله
سربازان زن صهیونیست که حماس آزاد می کند+عکس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
5
2
پاسخ
گروگان؟؟؟
اسیر جنگی، بگو دهنت عادت کنه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۲۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۸۴ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۷۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۸ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۶۸ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۳ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005b2W
tabnak.ir/005b2W