واریز معوقات فروردین بازنشستگان آغاز شد+ جزئیات

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که پرداخت معوقات مربوط به متناسبسازی حقوق و افزایش سالیانه بازنشستگان و مستمریبگیران، که از فروردین ۱۴۰۴ بهتعویق افتاده بود، از امروز دوشنبه ۲۱ مهر آغاز میشود.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، پیشتر دو مرحله از پرداخت این معوقات انجام شده بود و بخش باقیمانده قرار است در این مرحله نهایی شود؛ در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوب شد که ۱۸۵ هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی پرداخت شود، شامل ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و ۱۱۵ هزار میلیارد تومان سهام و اموال دولتی. اما تبدیل این مصوبه به نقدینگی عملیاتی زمانبر است و همین امر باعث تأخیر در پرداختها شده است، کارشناسان حوزه رفاه میگویند این تأخیر طولانی نتیجه مستقیم بدهی دولت به صندوق و ضعف مدیریتی در تأمین منابع پایدار است. اگر این بدهیها به صورت نقد تسویه نشوند، صندوق تأمین اجتماعی ممکن است در پرداختهای آینده با چالش جدی روبهرو شود.
در مراحل قبلی، بازنشستگانی که مجموع دریافتیشان تا ۲۰ میلیون تومان بود و نیز ازکارافتادگان مشمول، معوقات خود را دریافت کرده بودند. مرحله سوم و نهایی این پرداختها نیز مسئولان قول دادهاند که امروز اجرا شود؛ بازنشستگان طی ماههای اخیر با ثبت پویشی در سامانه «فارس من» اعتراض خود را نسبت به تأخیر گسترده اعلام کردهاند. سازمان نیز تأکید کرده که مرجع رسمی اطلاعرسانی، وبگاه Tamin.ir و صفحات رسمی این سازمان هستند و سامانه پاسخگویی ۱۴۲۰ بهصورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی است.
|مورد
|توضیح / مقدار
|تاریخ آغاز پرداخت معوقات
|دوشنبه ۲۱ مهرماه
|دلیل تأخیر
|بدهی انباشته دولت به تأمین اجتماعی و تأخیر در تبدیل اوراق به نقدینگی
|مبلغ مصوب بدهی دولت
|۱۸۵ هزار میلیارد تومان
|ترکیب بدهی دولت
|۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق + ۱۱۵ هزار میلیارد تومان سهام / اموال دولتی
|دوره پرداخت
|در این مرحله نهایی (مرحله سوم)
|گروههای مشمول پرداخت قبلی
|بازنشستگان با دریافتی تا ۲۰ میلیون تومان و ازکارافتادگان
|برآورد مبلغ معوق برای هر بازنشسته
|بین ۳ تا ۴ میلیون تومان به ازای هر نفر
|مراجع رسمی اطلاعرسانی
|وبگاه Tamin.ir، صفحات رسمی تأمین اجتماعی، سامانه پاسخگویی ۱۴۲۰