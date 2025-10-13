۲۱/مهر/۱۴۰۴
فیلم
>>
مذهب
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
13 October 2025
نبض خبر
مداحی محمد کاسبی برای امام حسین (ع)
لحظاتی از مداحی زندهیاد محمد کاسبی برای امام حسین(ع) را بشنوید.
