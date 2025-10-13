قتل دلخراش مادر به خاطر ارثیه

مرگ یک زن کهنسال در بیمارستان و نظر پزشکی قانونی درباره علت آن پای پلیس جنایی را به میان کشید و در نهایت پسر این زن به اتهام قتل دستگیر شد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ چند ماه قبل مرد جوانی هراسان و سراسیمه مادرش را به بیمارستانی در جنوب تهران رساند و مدعی شد: مادرم پیر است و چند روزی حالش بد بود. امروز ناگهان حالش بد شد و روی زمین افتاد. هرچه صدایش کردم جواب نداد و حال او را که وخیم دیدم فورا به بیمارستان منتقل کردم.

به دنبال اظهارات مرد ۴۲ ساله، مادرش بستری شد و تحت درمان قرار گرفت. با گذشت ۱۰ روز از بستری شدن بلقیس، با وجود تلاش کادر درمان، او تسلیم مرگ شد. مرگ پیرزن به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام شد و گرچه معاینات اولیه نشان می‌داد که زن ۸۰ ساله به خاطر کهولت سن و برخورد با زمین فوت کرده است، اما بازپرس جنایی دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی و اعلام علت اصلی مرگ را صادر کرد.

فرضیه قتل و دستگیری پسر

با انجام آزمایش‌ها از سوی متخصصان پزشکی قانونی آنها اعلام کردند علت مرگ ضربه مغزی و اصابت ضربه به سر بوده است. همچنین آثار کبودی روی بدن مقتول مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد پیرزن مورد ضرب و جرح قرار گرفته است. با مشخص شدن این موضوع فرضیه جنایت و قتل پیرزن مطرح شد و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شدند.

بررسی‌های اولیه حکایت از آن داشت که بلقیس به همراه پسرش زندگی می‌کرده و طبق اظهارات خانواده بلقیس، مادر و پسر با هم اختلاف و درگیری داشتند. با این احتمال که پسر وی در قتل دست دارد، پس از هماهنگی‌های قضایی مرد جوان بازداشت شد و به قتل مادرش اعتراف کرد. به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی پایتخت متهم در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت و بررسی‌ها در این خصوص ادامه دارد.

اعترافات تلخ قاتل

۴۲ سال دارد و بیکار است. او که فکر نمی‌کرد راز جنایتش برملا شود گفت: با مادرم دعوایم شد و با میله آهنی و مشت و لگد به جانش افتادم و او را تا حد مرگ کتک زدم.

چند وقت است که تصمیم به قتل مادرت گرفتی؟ نمی‌خواستم او را بکشم.

اما کتک زدن پیرزن ۸۰ ساله با میله آهنی مرگبار است. اگر او را نمی‌کشتم، مادرم مرا می‌کشت.

چرا مادرت می‌خواست تو را بکشد؟ برای اینکه می‌خواست اموالش و خانه‌ای را که در آن زندگی می‌کردیم به نام خواهرهایم کند و هیچ سهمی به من ندهد. می‌دانست اعتراض می‌کنم، به همین دلیل می‌خواست مرا بکشد تا راحت ارثش را ببخشد.

چطور می‌خواست تو را بکشد؟ نمی‌دانم، اما تصور می‌کردم می‌خواست مرا بکشد.

فکر می‌کردی بازداشت شوی؟ اصلا فکر نمی‌کردم کسی متوجه شود که مادرم را من کشته باشم. مدت خیلی زیادی از مرگ او می‌گذرد و کسی به ماجرا پی نبرده بود. نمی‌دانم چه شد که این راز برملا شد.