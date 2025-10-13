En
قیمت خودرو امروز 21 مهر 1404

قیمت خودرو امروز 21 مهر 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۳۴۰۰۲
قیمت خودرو امروز 21 مهر 1404

قیمت خودرو امروز 21 مهر 1404 در شرایطی اعلام شد که به باور کارشناسان، هرچند نوسانات محدود در برخی مدل‌ها ادامه دارد، اما بازار خودرو در مجموع در مسیر تثبیت نسبی قیمت‌ها قرار گرفته است. این بازار که همچنان تحت‌تاثیر ناپایداری‌ شرایط اقتصادی و سیاسی قرار دارد، در حال عبور از دوره‌ای حساس و پرچالش است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، گرچه رکود تورمی همچنان بر فضای کلی بازار حاکم است، اما میزان مشارکت قابل‌توجه خریداران در طرح‌های فروش خودروسازان نشان می‌دهد که تقاضای سفته‌بازانه در این حوزه همچنان نقش پررنگی ایفا می‌کند.

کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی و با توجه به افزایش محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، هرگونه کاهش در عرضه خودرو می‌تواند بار دیگر جنبه‌های سرمایه‌ای این بازار را تقویت کند. همچنین، افزایش نرخ ارز و عبور آن از سطوح بالاتر، از عوامل بالقوه‌ای است که می‌تواند منجر به نوسان و تغییر محسوس در قیمت انواع خودرو شود.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز 21 مهر 1404

پژو 207 دنده‌ای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) سردمدار تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی بود. بر این اساس، این هاچ‌بک داخلی افت 16 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 110 میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، دنا پلاس بورسی 13 میلیون تومان گران شد تا با نرخ یک میلیارد و 63 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

میان محصولات سایپا، شاهین GL بیشترین تغییرات قیمتی را تجربه کرد. بر همین مبنا، این سدان داخلی 6 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص 946 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، شاهین اتوماتیک G رشد چهار میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 204 میلیون تومان خرید و فروش شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز 21 مهر 1404

دیگنیتی پرایم بیشترین کاهش قیمت روز جاری را تجربه کرد. بر همین مبنا، این کراس‌اوور مونتاژی 25 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ دو میلیارد و 215 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. از طرف دیگر، فیدلیتی الیت (5 نفره) نسبت به روز گذشته 12 میلیون تومان ارزان شد و به سطح قیمتی دو میلیارد و 580 میلیون تومان سقوط کرد.

میان محصولات مدیران خودرو، آریزو 6 بیشترین تغییرات قیمتی را پشت سر گذاشت. این سدان مونتاژی افت قیمت 20 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ دو میلیارد و 225 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. از سوی دیگر، آریزو 5 تنها سه میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص یک میلیارد و 812 میلیون تومان ایستاد.

فردا 511 در روز جاری خلاف جریان بازار حرکت کرد. بر این اساس، این سدان مونتاژی رشد 90 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی یک میلیارد و 240 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.
 

بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
