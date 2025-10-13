محمد کاسبی

محمد کاسبی، بازیگر و نمایشنامه‌نویس پیشکسوت سینما و تلویزیون ایران، در سن ۷۴ سالگی دار فانی را وداع گفت. او از چهره‌های محبوب هنر ایران بود و با نقش‌آفرینی در تلویزیون و سینما، جایگاه ویژه‌ای در میان مخاطبان پیدا کرد. کاسبی دانش‌آموختهٔ بازیگری و کارگردانی از دانشکده هنر‌های دراماتیک تهران بود و از بنیان‌گذاران حوزهٔ هنری و مرکز هنر‌های نمایشی وزارت ارشاد به شمار می‌رفت. او همچنین موفق به کسب سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از جشنواره فیلم فجر شد. این هنرمند پیشکسوت در پی مشکلات قلبی و ریوی، در بیمارستان خاتم‌الانبیا تهران درگذشت.