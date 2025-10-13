En
دختر گمشده در بازداشتگاه پلیس پیدا شد!

راز گم‌شدن دختر جوان فاش شد؛ او که خانواده‌اش تصور می‌کردند قربانی حادثه شده است، به‌عنوان یک سارق حرفه‌ای در بازداشتگاه پلیس پیدا شد!
کد خبر: ۱۳۳۳۹۸۲
|
3 بازدید
دختر گمشده در بازداشتگاه پلیس پیدا شد!

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، چند روز پیش، یک مرد با مراجعه به پلیس اعلام کرد که دختر او مفقود شده است. وی اظهار داشت: «دخترم صبح دیروز از منزل خارج شد و دیگر بازنگشت؛ همچنین تلفن همراه او نیز خاموش است و بسیار نگرانم که اتفاق ناخوشایندی برای او رخ داده باشد.»

شروع تحقیقات پلیس برای یافتن دختر مفقود شده

پس از دریافت این گزارش، ماموران پلیس تحقیقات خود را برای پیدا کردن دختر آغاز کردند. در ابتدا، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای یافتن نشانه‌ای از دختر مورد بررسی قرار گرفتند، اما نتیجه‌ای حاصل نشد. در ادامه، احتمال آدم‌ربایی توسط پلیس مورد ارزیابی قرار گرفت ولی با توجه به موقعیت مالی خانواده او، این فرضیه رد شد.

افشای پیشینه دختر جوان

در جریان بررسی‌ها، ماموران به سوابق دختر دسترسی یافتند و دریافتند که پیش‌تر چندین بار به دلیل سرقت بازداشت شده است. همچنین مشخص شد که او در این اقدامات، با یک مرد جوان مشارکت داشته است. با این اطلاعات، ماموران به دنبال همدست او رفتند.

بازداشت دختر جوان با هویت جعلی

نزدیکان همدست دختر به ماموران اطلاع دادند که وی چند روز قبل همراه با دختری به اتهام سرقت دستگیر شده است. با مراجعه پلیس به بازداشتگاه مشخص شد دختر بازداشت‌شده همان فردی است که خانواده‌اش دنبال او بودند. این دختر پس از دستگیری، خود را با یک هویت جعلی معرفی کرده بود.

اعترافات دختر مفقود شده​

در جریان تحقیقات، دختر جوان بیان کرد: «مدتی است که به خاطر اعتیاد به موادمخدر برای تامین هزینه‌های زندگی و مواد مصرفی ناچار شده‌ام دست به سرقت بزنم. چند روز پیش در صدد انجام سرقت بودم که به همراه همدستم بازداشت شدم و خانواده‌ام تصور کردند که من ناپدید شده‌ام.»

 

دختر جوان مفقودی سرقت اعتیاد مواد مخدر دستگیر پلیس خبر فوری
