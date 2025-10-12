جزئیات تازه از پرونده قتل مجری شبکه افق

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، تحقیقات در پرونده قتل مجری شبکه افق بهدست پسرخالهاش تکمیل شد تا پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شود.
۱۷ اردیبهشتماه امسال به مأموران کلانتری ۱۴۱شهرک گلستان خبر رسید که زنی در خانهاش به قتل رسیده است. با حضور مأموران در آنجا معلوم شد که مقتول زهرا میرزائی نام دارد و از مجریان شبکه افق و از فعالان حقوق زنان است. در تحقیقات مشخص شد عامل جنایت پس از قتل مقداری طلا و جواهرات از آنجا سرقت کرده است.
در جریان تحقیقات کارآگاهان جنایی نشانههایی بهدست آمد که نشان میداد قاتل بهاحتمال زیاد آشناست؛ چرا که هیچ شواهدی دال بر ورود به زور به آنجا وجود نداشت.
همچنین وسایل پذیرایی نیز در خانه به چشم میخورد. در ادامه کارآگاهان به اطلاعاتی دست پیدا کردند که نشان میداد متهم به قتل کسی جز پسرخاله مقتول نیست.
مرد جوانی که با مقتول قرار داشت و به خانه او رفته بود. در این شرایط مأموران ساعتی بعد متهم را بازداشت کردند و او به قتل دخترخالهاش اعتراف کرد و گفت با انگیزه سرقت جواهرات دخترخالهاش دست به این جنایت زده است. به این ترتیب او صحنه جنایت را بازسازی کرد و با تکمیل تحقیقات روز گذشته کیفرخواست پرونده صادر شد و قرار است متهم بهزودی در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شود.