En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزئیات تازه از پرونده قتل مجری شبکه افق

تحقیقات در پرونده قتل مجری شبکه افق به‌دست پسرخاله‌اش تکمیل شد تا پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شود.
کد خبر: ۱۳۳۳۹۷۸
| |
3 بازدید
جزئیات تازه از پرونده قتل مجری شبکه افق

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، تحقیقات در پرونده قتل مجری شبکه افق به‌دست پسرخاله‌اش تکمیل شد تا پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شود.

 ۱۷ اردیبهشت‌ماه امسال به مأموران کلانتری ۱۴۱شهرک گلستان خبر رسید که زنی در خانه‌اش به قتل رسیده است. با حضور مأموران در آنجا معلوم شد که مقتول زهرا میرزائی نام دارد و از مجریان شبکه افق و از فعالان حقوق زنان است. در تحقیقات مشخص شد عامل جنایت پس از قتل مقداری طلا و جواهرات از آنجا سرقت کرده است.

در جریان تحقیقات کارآگاهان جنایی نشانه‌هایی به‌دست آمد که نشان می‌داد قاتل به‌احتمال زیاد آشناست؛ چرا که هیچ شواهدی دال بر ورود به زور به آنجا وجود نداشت.

همچنین وسایل پذیرایی نیز در خانه به چشم می‌خورد. در ادامه کارآگاهان به اطلاعاتی دست پیدا کردند که نشان می‌داد متهم به قتل کسی جز پسرخاله مقتول نیست.

مرد جوانی که با مقتول قرار داشت و به خانه او رفته بود. در این شرایط مأموران ساعتی بعد متهم را بازداشت کردند و او به قتل دخترخاله‌اش اعتراف کرد و گفت با انگیزه سرقت جواهرات دخترخاله‌اش دست به این جنایت زده است. به این ترتیب او صحنه جنایت را بازسازی کرد و با تکمیل تحقیقات روز گذشته کیفرخواست پرونده صادر شد و قرار است متهم به‌زودی در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مجری زن شبکه افق مجری تلویزیون قتل دادگاه خبر فوری
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آخرین ویدیو از مجری صداوسیما قبل از قتل
انگیزه قتل مجری صدا و سیما از زبان قاتل
تصویر وصیت نامه سوزناک مجری به قتل رسیده
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
خلبان ارتش: توصیه کردیم اف 35 یا سوخو 35 بخرید!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۸۹ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۶۸ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۰ نظر)
تصاویر علی صادقی و دختران نیمه‌برهنه در نایت کلاب  (۵۲ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند  (۴۸ نظر)
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟  (۴۸ نظر)
پیمان جبلی گفت مردم فقط شرکت کنندگان در تشییع حاج قاسم هستند!  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005b1m
tabnak.ir/005b1m