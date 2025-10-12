به گزارش تابناک به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین و تایید منابع امنیتی وابسته به وزارت داخله غزه، «محمد باسم نعیم» پسر یکی از چهره‌های شاخص جنبش حماس در حمله یک گروه مسلح شورشی مورد حمایت رژیم صهیونیستی در شهر غزه هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.



همزمان، یک منبع فرماندهی در وزارت داخله غزه به شبکه الجزیره گفت که در این حمله، تعدادی از اعضای دستگاه‌های امنیتی وابسته به حماس نیز شهید شده‌اند.



این منبع افزود: «نیروهای امنیتی بلافاصله پس از حادثه، منطقه استقرار این گروه مسلح شورشی در شهر غزه را به محاصره خود درآورده و عملیات برای دستگیری عوامل این گروه در جریان است.»



بر اساس این گزارش، این گروه مسلح شورشی علاوه بر هدف قرار دادن نیروهای امنیتی، به تعدادی از آوارگان فلسطینی که در مسیر بازگشت از جنوب نوار غزه به سمت شهر غزه در حرکت بودند، نیز حمله کردند و موجب شهادت تعدادی از آنان شدند.



وزارت داخله غزه با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که دستگاه‌های امنیتی این منطقه مصمم به برقراری نظم و امنیت عمومی هستند و با تمامی عناصر مختل‌کننده امنیت و افرادی که در حوادث اخیر دست داشته اند، برخورد قانونی خواهد کرد.



این درگیری در شرایطی رخ داد که با اعلام آتش‌بس میان نیروهای مقاومت و رژیم صهیونیستی، مردم غزه پس از ماه‌ها جنگ و کوچ‌های اجباری در حال بازگشت به شهرهای خود هستند و رژیم صهیونیستی با حمایت از گروه های شورشی درصدد ناامن کردن این مناطق است.



جنبش حماس روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.



ارتش رژیم اسرائیل نیز ظهر جمعه به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیروهای اسرائیل در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.



همزمان با آن، خبرنگار الجزیره از گشوده شدن خیابان «الرشید» و آغاز بازگشت آوارگان فلسطینی از مرکز و جنوب نوار غزه به شهر غزه خبر داد.