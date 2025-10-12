کارشناس ترک درباره رویارویی ایران و اسرائیل گفت: «ایران دریافته که تلافی محدود کارایی ندارد و به دکترین «پاسخ تعیین‌کننده» روی آورده... اکنون پیام روشن است: اگر دوباره مورد حمله قرار بگیریم، این‌بار پاسخ محدود نخواهد بود... مراکز اقتصادی، زیرساخت‌های انرژی و حتی پایگاه‌های آمریکا در منطقه می‌توانند هدف قرار گیرند... یکی از مهم‌ترین دلایل روی آوردن به این راهبرد جدید، مشاهدهٔ تأثیر روانی حملات موفق ایران به اهداف اسرائیلی طی دوازده روز بود که نوعی اعتمادبه‌نفس ایجاد کرد... اما ایران دیگر تنها به دنبال کمیت نیست، کیفیت نیز در اولویت قرار گرفته... خیبرشکن موشکی است که به‌خاطر قابلیت مانور نهایی خود در جریان جنگ ژوئن، سیستم‌های دفاعی اسرائیل را با ‌سختی مواجه کرد و بنابراین در برنامهٔ تولید مجدد اولویت یافت... خلاصه اینکه، ایران هم‌زمان با بازسازی ذخایرِ مصرف‌شده در جنگ، در تلاش است با موشک‌هایی بلندبردتر، دقیق‌تر و غافلگیرکننده‌تر توان و اهرم‌های خود را تقویت کند...» تحلیل کامل این کارشناس ترک را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.