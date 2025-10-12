هشدار 12 سال پیش آسانژ درباره حمله به ایران

جولیان آسانژ 12 سال پیش هشدار داده بود، فیلم هالیوودی «دارایی پنجم | قوه پنجم | The Fifth Estate» که درباره ویکی‌لیکس ساخته شده، به‌جای روایت حقیقت، با صحنه‌های ساختگی از برنامه هسته‌ای ایران آغاز می‌شود؛ صحنه‌هایی که القا می‌کنند ایران در آستانه ساخت بمب اتم است. جولیان آسانژ درباره این فیلم هشدار داده بود: «چطور چنین دروغی وارد یک فیلمنامه شد؟ چون آن‌ها فکر می‌کنند کاملاً پذیرفتنی است که یک ملت را بدنام کنند و طبل جنگ با ایران را بکوبند. هالیوود با دروغ افکار عمومی جهان را برای حمله آماده می‌کند.» روایت آسانژ را می‌بینید و می‌شنوید.