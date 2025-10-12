En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کارشناس ترک: ایران قرار است این نقاط اسرائیل را بزند!
تعداد بازدید : 185
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۳۹۷۱
کد خبر:۱۳۳۳۹۷۱
729 بازدید
نبض خبر

هشدار 12 سال پیش آسانژ درباره حمله به ایران

جولیان آسانژ 12 سال پیش هشدار داده بود، فیلم هالیوودی «دارایی پنجم | قوه پنجم | The Fifth Estate» که درباره ویکی‌لیکس ساخته شده، به‌جای روایت حقیقت، با صحنه‌های ساختگی از برنامه هسته‌ای ایران آغاز می‌شود؛ صحنه‌هایی که القا می‌کنند ایران در آستانه ساخت بمب اتم است. جولیان آسانژ درباره این فیلم هشدار داده بود: «چطور چنین دروغی وارد یک فیلمنامه شد؟ چون آن‌ها فکر می‌کنند کاملاً پذیرفتنی است که یک ملت را بدنام کنند و طبل جنگ با ایران را بکوبند. هالیوود با دروغ افکار عمومی جهان را برای حمله آماده می‌کند.» روایت آسانژ را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر جولیان آسانژ ویدیو حمله اسرائیل به ایران فضاسازی رسانه ای بمباران تاسیسات اتمی ایران
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟