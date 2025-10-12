به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با صدور پیامی درگذشت مادر مداح اهل بیت (ع) حاج سید مجید بنی فاطمه را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنا للَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

برادر ارجمند جناب آقای سید مجید بنی فاطمه

درگذشت مادر گرانقدرتان موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

بی تردید آن بانوی مؤمنه که عمر با برکت خویش را در ایمان، تربیت فرزندان صالح و خدمت به راه اهل بیت (ع) سپری کرد با پرورش فرزندی، چون شما که سالهاست با نوای کربلایی خود قلوب عاشقان اهل بیت (ع) را صفا بخشیده‌اید باقیات الصالحات بزرگی از خود به یادگار گذاشته است.

اینجانب مصیبت وارده را به جنابعالی خانواده محترم و بستگان تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال برای آن فقیده سعیده علو درجات و رحمت واسعه و برای شما و بازماندگان صبر و اجر جزیل مسئلت دارم.