انتقاد تند خداداد عزیزی از تاکتیک تیم ملی

به گزارش تابناک، خداداد عزیزی در گفت‌و‌گو با تسنیم، درباره افت لیگ برتر فوتبال ایران، بازی‌های تیم ملی فوتبال و ... صحبت‌هایی انجام داد که در زیر می‌خوانید:

* لیگ امسال کیفیت پایینی دارد، به طوری که تراکتور با ۹ امتیاز از ۶ بازی صدرنشین است. فکر می‌کنید علت نتایج ضعیف تیم‌های مدعی از تراکتور گرفته تا استقلال، پرسپولیس و سپاهان چیست؟

خداداد عزیزی: من می‌توانم فقط در مورد تیم خودمان صحبت کنم. به غیر از یک بازی در بقیه مسابقات که برنده نشدیم، موقعیت‌های‌مان را تبدیل به گل نکردیم، از جمله بازی با مس رفسنجان. فوتبال همین است، اگر از موقعیت‌های‌تان استفاده نکنید تنبیه می‌شوید یا نتیجه نمی‌گیرید. به غیر دیدار با استقلال که بدون تعارف خوب نبودیم، در سایر مسابقات موقعیت‌های خوبی برای گل زدن ایجاد کردیم ولی بچه‌ها در زدن ضربات آخر دقت نکردند. برابر فجرسپاسی سوار بازی بودیم. فجری‌ها با سیستمی بازی کردند که در درجه اول گل نخورند و بعد گل بزنند.

باید بپذیریم فوتبال ما به لحاظ نیروی انسانی ضعیف شده است. خیلی از مربیان به این نتیجه رسیده‌اند که نتیجه گرایی بهتر از ارائه فوتبال زیباست. حتی لازم باشد فوتبال اتوبوسی بازی می‌کنند تا نبازند. فوتبال از لحاظ فنی صفر شده و قشنگی سابق را ندارد. گاهی اوقات بازی‌های قدیمی در دوران خودمان را نگاه می‌کنم، تیم‌ها مدام در حال حمله کردن هستند، اما امروز همه چیز از بین رفته است. تنها تیمی که برابر ما فوتبال بازی کرد، آلومینیوم اراک بود. آلومینیوم با وجود اینکه بازیکنانی با سن و سال کم در اختیار داشت، اصلا ضد فوتبال بازی نکرد. این جسارت را در تیم مجتبی حسینی دیدم، در صورتی که آلومینیوم به لحاظ تجربه بازیکنان، مالی و ... پایین‌تر از تراکتور است. درست است که آلومینیوم ۴ گل خورد ولی برای دقایقی تحت فشارمان گذاشت و اصلا دفاعی بازی نکرد، چیزی که در فوتبال‌مان کمتر می‌بینیم. در بحث آقای گلی، دیگر گذشت بازیکنی مثل رضا عنایتی بیاید و ۲۲ گل بزند.

* افت فوتبال ایران به تیم ملی هم سرایت کرده است...

خداداد عزیزی: بحث تیم ملی قضیه دیگری است و اگر بخواهیم حرف بزنیم برخی موضع می‌گیرند.

* مردم از فوتبالی که امروز می‌بینند، ناراحت هستند و این ناراحتی به سکو‌ها نیز کشیده شده است.

خداداد عزیزی: طبیعی است که ناراحت باشند. ما خیلی از واقعیت‌ها را نیز نمی‌گوییم. باشگاه‌ها دو هزار میلیارد هزینه می‌کنند و مردم در این شرایط سخت اقتصادی، انتظار دارند فوتبال خوبی ببینند.

* قبول دارید همه از مربیان گرفته تا بازیکنان به فکر پول هستند؟

خداداد عزیزی: وقتی فوتبال در ایران دولتی باشد، پول‌های عجیب و غریبی از خزانه می‌آید. آمار و ارقامی رد و بدل می‌شود که خنده‌دار است. یک بازیکن صد میلیارد تومان می‌گیرد که نزدیک به یک میلیون دلار می‌شود و باید یک تنه ۸ بازی را به تنهایی در بیاورد و گل‌های سه امتیازی بزند. اگر مدافع باشد، باید جلوی فشار حریف را بگیرد ولی این چیز‌ها را نمی‌بینیم. تعجب می‌کنم چطور این پول‌ها را به بازیکنان می‌دهند. همیشه موافق پول دادن به بازیکنان هستم، چون زحمت می‌کشند ولی نه با این ارقام عجیب و غریب. باز هم می‌گویم یکی از دلایل این موضوع دولتی بودن تیم‌های ایرانی است و حساب و کتابی وجود ندارد. مدیران برای یک سال برنامه‌ریزی می‌کنند و سوالی از آنها درباره هزینه‌کرد‌ها پرسیده نمی‌شود.

* با این پول‌ها حسرت نمی‌خورید که‌ای کاش در این دوران فوتبال بازی می‌کردید؟

خداداد عزیزی: نه اصلا. هر کسی ما را می‌بیند می‌گوید فوتبال برای دوران شما بود. از فوتبالی که امروز در ایران می‌بینیم تعجب می‌کنند. در تیم ملی در برخی از پست‌ها بازیکن نداریم، در صورتی که زمان ما چند بازیکن در یک پست با هم دعوا می‌کردند که به تیم ملی دعوت شوند. به خاطر دارم زمانی که در تیم ملی بازیکنان به دو گروه تقسیم می‌شدند، بُکش بکش راه می‌انداختند.

* در کنار کیفیت پایین فوتبال ایران، زشتی‌ها هم زیاد شده است.

خداداد عزیزی: وقتی پول بیاید، فساد هم می‌آید. فیفا به این علت اصرار به خصوصی بودن باشگاه‌ها می‌کند که پای درآمد‌ها در میان است. باشگاهی که همه پولش را از دولت می‌گیرد، چرا باید درآمدزایی کند؟ محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور از اول گفت بیشتر از این رقم به فلان بازیکن نمی‌دهم، چون باید از جیبش هزینه کند. از طرفی، اگر بخواهد مثلا بیش از ۵۰ میلیارد تومان به یک بازیکن بدهد، ۴، ۵ بازیکن تاپ دیگر دارد و تیم بهم می‌ریزد.

* چرا هیچ نظارتی وجود ندارد؟

خداداد عزیزی: برای اینکه باشگاه‌ها دولتی هستند. در رده‌های ملی نیز شرایط خوبی نداریم و نمی‌دانم دنبال چه چیزی هستیم. برای من جالب بود که سرمربی تیم ملی ایران بعد از شکست برابر روسیه گفت که در نیمه دوم بازی تاکتیکی انجام دادیم. آقایان! مردم فوتبال را نگاه می‌کنند، از کدام تاکتیک حرف می‌زنید؟ از مسئولان تلویزیون و شبکه سه سیما می‌خواهم بازی تیم ملی را پخش نکنند تا مردم نبینند. در نود دقیقه چیزی به اسم تاکتیک ندیدیم. شاید در فوتبال چیز‌های جدیدی آمده که ما خبر نداریم. شاید انگلیس، اسپانیا و آلمان متوجه این تاکتیک‌ها نشده‌اند. هر چقدر حرف بزنیم آب در هاون کوبیدن است. ۱۵ سال پیش صحبت از جادوگری کردم و هنوز عده‌ای دست به چنین کار‌هایی می‌زنند ولی اتفاقی نیفتاده است. هنوز هم برخی‌ها در این فوتبال جادوگری می‌کنند.

مردم از سیستم فوتبال ایران ناراحتند. اگر همین الان در یک برنامه نظرسنجی بگذارید بالای ۹۰ درصد می‌گویند باید درِ این فوتبال تخته شود، چه باشگاهی و چه ملی. به خاطر دارم زمانی با ابومسلم مشهد در سال ۱۳۷۱ به شهری می‌رفتیم و بازی را می‌باختیم مردم در مشهد از مربی ما می‌پرسیدند که نتیجه چه شد، می‌گفتند ۱۰ موقعیت گل ایجاد کردیم و نزدیم ولی حریف یک موقعیت داشت و گل زد. امروز نمی‌توانیم با تکنولوژی و فضای مجازی دروغ بگوییم. فوتبال ما دیگری چیزی برای لذت بردن ندارد و مردم حال‌شان از این فوتبال بد می‌شود.

* حتی تراکتوری که می‌گویید موقعیت ایجاد می‌کند خوب نتیجه نگرفته است.

خداداد عزیزی: بله، در لیگی که ما صدرنشین هستیم با تیم انتهای جدول ۴ امتیاز اختلاف داریم. در انگلیس ببینید تیم صدر جدول با انتهای جدول چقدر فاصله امتیازی دارد.

* اما بپذیرید حواشی، اعتراض‌ها، داد و بیداد کردن‌ها به ناراحتی مردم اضافه کرده است، از شما گرفته تا خیلی‌ها اعتراض می‌کنید.

خداداد عزیزی: در این فوتبال همه چیز هست. یک بخشی از فوتبال ایران حاشیه‌هاست. به لحاظ فنی که تعطیل شده‌ایم، اما فوتبال ما دیگری چیزی برای جذابیت ندارد. در مسائل حاشیه‌ای فقط اعتراض کردن ما نیست، مدیران باشگاه‌ها را ببینید. بازیکنان و حتی رسانه‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. شاید برخی از دوستان رسانه‌ای من ناراحت شوند، اما آنها هم گاهی اوقات بد رفتار می‌کنند. برای همین است که همه چیزمان در این فوتبال بهم می‌آید.

* پیشنهادی برای بهبود شرایط فوتبال ایران دارید؟

خداداد عزیزی: کار از دست رفته و باید معجزه شود. راهکاری ندارم، چون آنقدر در این فوتبال مهندسان و دوستان حرفه‌ای هستند که خیلی نظرات ما مهم نیست.