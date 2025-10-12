En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نتیجه دیدار تدارکاتی سپاهان و تیم ملی امید

در ادامه برنامه آماده‌سازی زردپوشان اصفهانی و امیدهای ایران در تعطیلات فیفادی، شاگردان محرم نویدکیا عصر امروز یک‌شنبه ۲۰ مهر در ورزشگاه نقش‌جهان میزبان شاگردان امیدرضا روانخواه بودند.
کد خبر: ۱۳۳۳۹۵۱
| |
2669 بازدید

نتیجه دیدار تدارکاتی سپاهان و تیم ملی امید

به گزارش تابناک، در آغاز بازی، امیدهای ایران توانستند دروازه سپاهان را باز کنند، اما سپاهانی‌ها خیلی زود به مسابقه بازگشتند. روی ارسال دقیق احسان حاج‌صفی از جناح چپ، مجید علیاری با ضربه سر دروازه تیم ملی امید را گشود تا بازی به تساوی کشیده شود.

در نیمه دوم دو تیم بازی پرموقعیت و پویایی به نمایش گذاشتند. دروازه‌بانان هر دو تیم در چند صحنه واکنش‌های مؤثری داشتند و اجازه ندادند نتیجه تغییر کند. در نهایت، این دیدار با تساوی یک–یک خاتمه یافت.

شاگردان نویدکیا در حالی این دیدار تدارکاتی را برگزار کردند که تمرینات خود را بدون حضور هفت بازیکن ملی‌پوش ادامه می‌دهند. همچنین وحدت حنانوف و محمدرضا بردبار به‌دلیل مصدومیت در ترکیب سپاهان غایب بودند.

سپاهان پس از این دیدار دوستانه، خود را برای بازی هفته هفتم لیگ برتر آماده می‌کند؛ زردپوشان روز جمعه ۲۵ مهر در اهواز میهمان استقلال خوزستان خواهند بود.

در سوی مقابل، تیم ملی فوتبال امید ایران که از ۱۴ مهر اردوی آماده‌سازی خود را در مجموعه فولادشهر آغاز کرده، با هدف آمادگی برای حضور در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ عربستان دو مسابقه تدارکاتی در اصفهان برگزار می‌کند.

دیدار نخست این تیم مقابل ذوب‌آهن روز جمعه در فولادشهر برگزار شد و با تساوی یک بر یک پایان یافت و حالا دومین بازی نیز برابر سپاهان با همین نتیجه به پایان انجامید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسابقه فوتبال تیم ملی امید سپاهان دیدار تدارکاتی خبر فوری
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قلعه‌نویی: در بدترین شرایط تاریخ فوتبال ایران هستیم
زمان و محل بازی ایران و تانزانیا مشخص شد
پوستر سنتی پرسپولیس برای بازی با سپاهان
پیام سپاهان به هواداران
عکس: جدول لیگ برتر ایران در پایان مسابقات امروز
نتیجه رقابت مقدماتی جام جهانی در عربستان
طوفان سرخپوشان در دیدار تدارکاتی با ۱۳ گل
شکست تیم امید ایران مقابل فجرسپاسی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
طالبان: عملیات علیه پاکستان به پایان رسید/ حملات سنگین جنگنده‌های اف ۱۶ پاکستانی/ ادعای نفوذ طالبان به عمق ۱۰ کیلومتری پاکستان
خلبان ارتش: توصیه کردیم اف 35 یا سوخو 35 بخرید!
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۴ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۸۴ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۳ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۸۳ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۸۰ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۰ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005b1L
tabnak.ir/005b1L