جانباز جنگ ۱۲ روزه در نهاوند به شهادت رسید + عکس

معاون روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان گفت: پاسدار محمد سهرابی پس از چند ماه تحمل جراحات ناشی از جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسید.
کد خبر: ۱۳۳۳۹۵۰
| |
846 بازدید

جانباز جنگ ۱۲ روزه در نهاوند به شهادت رسید + عکس

به گزارش تابناک، سرهنگ پاسدار علی‌اکبر کریم‌پور روز یکشنبه  اظهار کرد: سرهنگ دوم پاسدار محمد سهرابی، از پاسداران سرافراز شهرستان نهاوند و جانباز جنگ ۱۲ روزه، بر اثر شدت جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی ادامه داد: شهید پاسدار محمد سهرابی، این قهرمان ملی که در جریان نبرد ۱۲ روزه به افتخار جانبازی نائل شده بود، دعوت حق را لبیک گفت و به شهدای کربلا پیوست.

معاون روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان گفت: جزئیات مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید متعاقبا از سوی سپاه ناحیه نهاوند اعلام خواهد شد.

