عکس: پاییز؛ شکوه رنگ‌ها در چهار گوشه جهان

پاییز آمده است؛ آرام و باشکوه، با قلمی از طلا و آتش. جهان در برابر چشمان عکاسان، به تابلویی زنده از رنگ و نور بدل شده است. از کوه‌های مه‌گرفته آلپ تا خیابان‌های برگ‌پوش توکیو، از جنگل‌های افسون‌گر اسکاندیناوی تا باغ‌های خاموش ایران، هر برگ در حال افتادن یادآور گذر زمان و زیبایی ناپایدار زندگی است. لنز دوربین‌ها در پی ثبت لحظه‌هایی‌اند که باد با برگ‌ها می‌رقصد و نور از میان شاخه‌ها می‌تابد. این مجموعه عکس، سفری بصری به دل فصل دگرگونی است؛ جایی که رنگ‌ها سخن می‌گویند و سکوت، شعر می‌شود.