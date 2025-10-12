En
عکس: کلیسای بیت لحم مقدس

کلیسای بیت‌ لحم مقدس مربوط به دوره صفوی است و در شهر اصفهان واقع شده است. این اثر سال ۱۶۲۸ میلادی بنا شده و ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. کلیسای بیت لحم یکی از کلیساهای نسبتاً بزرگ اصفهان است. بیت لحم در زمان حکومت صفویه و توسط شخصی به نام خواجه پطرس ولیجانیان بازرگان معروف دوران صفوی، بنا شده و مدفن وی و چند تن از اعضای خانواده‌اش نیز در حیاط کلیسا قرار دارد.

کلیسای بیت لحم مقدس عکس مستند معماری عکس استانها ایران من اصفهان
