عکس: کلیسای بیت لحم مقدس
کلیسای بیت لحم مقدس مربوط به دوره صفوی است و در شهر اصفهان واقع شده است. این اثر سال ۱۶۲۸ میلادی بنا شده و ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. کلیسای بیت لحم یکی از کلیساهای نسبتاً بزرگ اصفهان است. بیت لحم در زمان حکومت صفویه و توسط شخصی به نام خواجه پطرس ولیجانیان بازرگان معروف دوران صفوی، بنا شده و مدفن وی و چند تن از اعضای خانوادهاش نیز در حیاط کلیسا قرار دارد.
