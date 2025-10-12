عکس: بیستم مهرماه روز بزرگداشت حافظ

خواجه شمس الدین محمد، حافظ شیرازی، از محبوب ترین شعرای ایران زمین است و مشهور به لسان الغیب از مشهورترین شعرای تاریخ ایران زمین است که در حدود سال 726 هجری قمری در شهر شیراز به دنیا آمد است. شهرت اصلی حافظ و رمز پویایی جاودانه آوازه او به سبب غزل سرایی و سرایش غزل های بسیار زیباست. که با گذشت قرن ها، آثارش نه تنها در ایران بلکه در سراسر نقاط جهان به شهرت رسیده است.