عکس: بزرگترین اردوی جهادی دندان‌پزشکی کشور - نیشابور

تیم دندان‌پزشکان قرارگاه جهادی «الکفیل» به مدت چهار روز و به صورت رایگان به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان نیشابور ارائه خدمت کردند. در این طرح جهادی، بیش از ۱۰۰۰ نفر مددجو، از خدمات تخصصی دندان‌پزشکی برخوردار شدند و تعداد ۳۲۵۰ خدمت با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان ارائه گردید.