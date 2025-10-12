En
/
فا
En العربیة
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۳۹۳۳
بازدید: ۳۳۲

عکس: بزرگترین اردوی جهادی دندان‌پزشکی کشور - نیشابور

تیم دندان‌پزشکان قرارگاه جهادی «الکفیل» به مدت چهار روز و به صورت رایگان به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان نیشابور ارائه خدمت کردند. در این طرح جهادی، بیش از ۱۰۰۰ نفر مددجو، از خدمات تخصصی دندان‌پزشکی برخوردار شدند و تعداد ۳۲۵۰ خدمت با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان ارائه گردید.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نیشابور گروه جهادی دندانپزشکی عکس خبری
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.