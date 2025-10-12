عکس: بزرگترین اردوی جهادی دندانپزشکی کشور - نیشابور
تیم دندانپزشکان قرارگاه جهادی «الکفیل» به مدت چهار روز و به صورت رایگان به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان نیشابور ارائه خدمت کردند. در این طرح جهادی، بیش از ۱۰۰۰ نفر مددجو، از خدمات تخصصی دندانپزشکی برخوردار شدند و تعداد ۳۲۵۰ خدمت با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان ارائه گردید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نیشابور گروه جهادی دندانپزشکی عکس خبری
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.