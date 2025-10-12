دینگ شی زو تبعه چينی پانزدهم مهر ماه پس از خروج از فرودگاه امام خمينی(ره) توسط عناصر ناشناس ربوده شد. ربایندگان ضمن ارسال تصاوير شکنجه او مبلغ 50 هزار دلار باج خواهی نموده و خانواده‌اش را به پيامدهای جانی جدی از جمله قتل و خارج نمودن اعضاء داخلی بدن از جمله کليه تهديد و ساعت 14 تاریخ 18 مهرماه را به عنوان مهلت پايانی واريز وجه در قالب رمز ارز تتر و واريز آن به صرافی بايننس تعيين نموده بودند. پس از گزارش سفارت چین، پليس آگاهی غرب تهران و پليس فتا موفق به شناسایی گروگان گیران در کمتر از شش ساعت شدند. در تاريخ 18 مهرماه با توجه به بيم جانی برای تبعه مذکور و قطعی بودن فعالیت باند سازمان‌ يافته و تبهکار قاچاق انسان، پولشويی، اغفال و اخاذی از اتباع خارجی در حوالی یکی از شهرک های غرب استان تهران، عمليات دستگیری و رهایی گروگان انجام که شهروند چینی آزاد و هر چهار گروگان‌گیر بازداشت شدند.