اعلام آمادگی سه پیشکسوت استقلال برای جانشینی ساپینتو

چند پیشکسوت استقلال اعلام آمادگی کردند که در صورت جدایی ساپینتو، هدایت این تیم را در دست بگیرند.
به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، استقلال این روز‌ها شرایط خوبی ندارد. تیم ساپینتو برخلاف انتظارات هواداران و با وجود هزینه‌های سرسام آور، اصلا نتایج خوبی نگرفته و حتی خوب هم بازی نمی‌کند. با گذشت چند هفته از شروع فصل، هنوز نتوانسته ثبات و انسجام لازم را پیدا کند. آبی‌ها نه‌تنها در گل‌زنی و خلق موقعیت مشکل دارند، بلکه در فاز دفاعی هم اشتباهات تکراری و تصمیمات احساسی بازیکنان باعث از دست رفتن امتیاز‌های مهمی شده است.

ساپینتو که با امید زیادی فصل را آغاز کرده بود، حالا زیر فشار شدید هواداران و رسانه‌ها قرار دارد. ثبت تنها یک برد در ۶ هفته باعث شده انتقاد‌ها از او روزبه‌روز بیشتر شود. با این حال، مدیران باشگاه فعلاً تصمیمی برای برکناری فوری سرمربی پرتغالی نگرفتند و ترجیح داده‌اند فرصت کوتاهی دیگر به او بدهند تا شاید در بازی‌های آینده ورق را برگرداند.

بعد از بازی مقابل چادرملو، خیلی‌ها فکر می‌کردند ساپینتو اخراج خواهد شد و حتی مدیران استقلال برای انتخاب جانشین او دست به کار شدند ولی به نظر می‌رسد یکی دو بازی دیگر فرصت مربی پرتغالی تمدید شده و او به کارش ادامه می‌دهد. نکته عجیب، اما به اقدام چند پیشکسوت استقلال برمی گردد.

طبق اخباری که بدست ما رسیده، سه پیشکسوت سرشناس باشگاه استقلال از طرق مختلف به مدیران این باشگاه پیغام دادند که حاضرند جانشین ساپینتو شوند و هدایت این تیم را برعهده بگیرند. با این حال بعید است مدیران استقلال حتی در صورت اخراج ساپینتو هم به سراغ انتخاب این نفرات بروند و اولویت آن‌ها مربی خارجی خواهد بود.

