با آغاز پاییز، علی آبادی وزیر نیرو به مردم توصیه کرده است که «مخزن آب نصب کنند». این اظهارات در شرایط کنونی و با وجود مشکلات اقتصادی خانوارها، پرسش‌هایی جدی درباره مدیریت بحران آب توسط وزارت نیرو به همراه داشته است.

با پایان روز‌های گرم سال و آغاز پاییز، وزیر نیرو در اظهاراتی جنجالی به مردم توصیه کرده است: «مخزن آب نصب کنید!» توصیه‌ای که در شرایط کنونی، به جای آرامش‌بخشی، موجی از نگرانی و پرسش‌های جدی در میان مردم ایجاد کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در ماه‌های گذشته، خاموشی‌های گسترده در شهر‌ها و روستاها، با انتقاد و گلایه‌های گسترده مردم نسبت به عملکرد وزارت نیرو همراه بوده است. عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در هفته‌های پایانی تابستان وعده داد که به‌زودی مشکل قطعی برق حل خواهد شد.

اظهارات وی در آن مقطع، به گونه‌ای ارائه شد که انگار تدبیری ویژه برای مدیریت بحران برق در پاییز اندیشیده شده است؛ در حالی که کاهش مصرف برق با خنک شدن هوا، به طور طبیعی قطعی‌ها را کاهش می‌دهد و نیازی به چنین وعده‌ای نبود.

حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز در واکنش به این اظهارات نوشت: «مردم می‌بینند که سال‌هاست توسعه نیروگاه‌ها و شبکه توزیع برق به حاشیه رانده شده، هشدارهای کارشناسان نادیده گرفته شده و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها قربانی بی‌برنامگی و سوءمدیریت شده است. حالا هم به جای پاسخگویی شفاف، خاموشی‌های کمرشکن را با حرف‌های تکراری می‌پوشانند.»

اکنون، اما وزیر نیرو، پس از صحبت های اخیرش درباره پاییز سخت، در اظهاراتی تازه به مردم گفته است که برای جلوگیری از کمبود آب، «مخزن آب نصب کنید».

این توصیه در حالی است که بسیاری از خانواده‌ها با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و هزینه خرید و نصب مخزن بر دوش مردم خواهد بود.

دستاورد مدیریتی وزیر با توصیه به خرید مخزن!

این پرسش کلیدی مطرح است که چرا وزیر نیرو با صحبت‌هایی از جنس «خاموشی برق» و «کمبود آب و پاییز سخت»، موج جدیدی از نگرانی و دلهره را میان مردم ایجاد می‌کند؟ چرا مردم باید هزینه بی‌برنامگی این وزارتخانه و ضعف زیرساخت‌ها را شخصاً بپردازند؛ آن هم در این شرایط سخت اقتصادی و معیشتی؟ آیا وزیر نیرو طرحی هم برای تامین هزینه خرید مخزن توسط مردم دارد؟ مردمی که تا همین چند وقت قبل با قبوض نجومی برق در تابستان و اوج خاموشی ها روبرو شدند، حالا باید برای خرید مخزن هم زیر بار فشار مالی و تورمی جدیدی بروند!

شاید تنها نکته مثبت چنین اظهاراتی رونق بازار تولید و خرید مخزن در شهر‌ها باشد؛ اما این بازار جدید، محل جولان دلالان شده و فشار اقتصادی بر مردم را بیشتر می‌کند. تحلیلگران اقتصادی تأکید دارند که چنین توصیه‌هایی نه تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند، بلکه نشان‌دهنده ضعف در مدیریت بحران و برنامه‌ریزی وزارت نیرو است.

به نظر می‌رسد احتمالا علی آبادی وزیر نیرو، چنین توصیه‌ای را به عنوان «دستاورد مدیریتی» در دولت چهاردهم جلوه خواهد داد؛ دستاوردی که عملاً فشار اقتصادی را بر مردم بیشتر کرده و جای پاسخگویی شفاف و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را نمی‌گیرد.