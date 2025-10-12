En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستاورد جدید مدیریتی وزیر نیرو؛ مردم مخزن آب نصب کنند/ هزینه‌ای که به دوش مردم افتاد

با آغاز پاییز، علی آبادی وزیر نیرو به مردم توصیه کرده است که «مخزن آب نصب کنند». این اظهارات در شرایط کنونی و با وجود مشکلات اقتصادی خانوارها، پرسش‌هایی جدی درباره مدیریت بحران آب توسط وزارت نیرو به همراه داشته است.
کد خبر: ۱۳۳۳۹۱۶
| |
9 بازدید

دستاورد جدید مدیریتی وزیر نیرو؛ مردم مخزن آب نصب کنند/ هزینه‌ای که دوباره به دوش مردم افتاد

با پایان روز‌های گرم سال و آغاز پاییز، وزیر نیرو در اظهاراتی جنجالی به مردم توصیه کرده است: «مخزن آب نصب کنید!» توصیه‌ای که در شرایط کنونی، به جای آرامش‌بخشی، موجی از نگرانی و پرسش‌های جدی در میان مردم ایجاد کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در ماه‌های گذشته، خاموشی‌های گسترده در شهر‌ها و روستاها، با انتقاد و گلایه‌های گسترده مردم نسبت به عملکرد وزارت نیرو همراه بوده است. عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در هفته‌های پایانی تابستان وعده داد که به‌زودی مشکل قطعی برق حل خواهد شد.

اظهارات وی در آن مقطع، به گونه‌ای ارائه شد که انگار تدبیری ویژه برای مدیریت بحران برق در پاییز اندیشیده شده است؛ در حالی که کاهش مصرف برق با خنک شدن هوا، به طور طبیعی قطعی‌ها را کاهش می‌دهد و نیازی به چنین وعده‌ای نبود.

حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز در واکنش به این اظهارات نوشت: «مردم می‌بینند که سال‌هاست توسعه نیروگاه‌ها و شبکه توزیع برق به حاشیه رانده شده، هشدارهای کارشناسان نادیده گرفته شده و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها قربانی بی‌برنامگی و سوءمدیریت شده است. حالا هم به جای پاسخگویی شفاف، خاموشی‌های کمرشکن را با حرف‌های تکراری می‌پوشانند.»

اکنون، اما وزیر نیرو، پس از صحبت های اخیرش درباره پاییز سخت، در اظهاراتی تازه به مردم گفته است که برای جلوگیری از کمبود آب، «مخزن آب نصب کنید».

این توصیه در حالی است که بسیاری از خانواده‌ها با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و هزینه خرید و نصب مخزن بر دوش مردم خواهد بود.

دستاورد مدیریتی وزیر با توصیه به خرید مخزن!

این پرسش کلیدی مطرح است که چرا وزیر نیرو با صحبت‌هایی از جنس «خاموشی برق» و «کمبود آب و پاییز سخت»، موج جدیدی از نگرانی و دلهره را میان مردم ایجاد می‌کند؟ چرا مردم باید هزینه بی‌برنامگی این وزارتخانه و ضعف زیرساخت‌ها را شخصاً بپردازند؛ آن هم در این شرایط سخت اقتصادی و معیشتی؟ آیا وزیر نیرو طرحی هم برای تامین هزینه خرید مخزن توسط مردم دارد؟ مردمی که تا همین چند وقت قبل با قبوض نجومی برق در تابستان و اوج خاموشی ها روبرو شدند، حالا باید برای خرید مخزن هم زیر بار فشار مالی و تورمی جدیدی بروند!

شاید تنها نکته مثبت چنین اظهاراتی رونق بازار تولید و خرید مخزن در شهر‌ها باشد؛ اما این بازار جدید، محل جولان دلالان شده و فشار اقتصادی بر مردم را بیشتر می‌کند. تحلیلگران اقتصادی تأکید دارند که چنین توصیه‌هایی نه تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند، بلکه نشان‌دهنده ضعف در مدیریت بحران و برنامه‌ریزی وزارت نیرو است.

به نظر می‌رسد احتمالا علی آبادی وزیر نیرو، چنین توصیه‌ای را به عنوان «دستاورد مدیریتی» در دولت چهاردهم جلوه خواهد داد؛ دستاوردی که عملاً فشار اقتصادی را بر مردم بیشتر کرده و جای پاسخگویی شفاف و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را نمی‌گیرد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
قطعی آب وزیر نیرو مخزن آب عباس علی آبادی کمبود آب قطعی برق وزارت نیرو
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۸۹ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۶۸ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۰ نظر)
تصاویر علی صادقی و دختران نیمه‌برهنه در نایت کلاب  (۵۲ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند  (۴۸ نظر)
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005b0m
tabnak.ir/005b0m