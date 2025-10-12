آغاز آزادسازی اسرای زنده اسرائیلی از فردا در غزه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه اعلام کرد که روند آزادسازی «گروگانها» (اسرای صهیونیست در غزه) در ساعات اولیه صبح فردا -دوشنبه- آغاز خواهد شد.
این مسؤول رژیم صهیونیستی در ادامه اظهار کرد: پیشبینی میکنیم که تمامی زندانیان زنده که تعدادشان ۲۰ نفر است، یک باره آزاد شوند.
او افزود: ما آماده هستیم بعد از آزادی «گروگانها»ی زنده، اجساد اسرای فوت شده که تعداد آنها ۲۸ عدد است، تحویل بگیریم.
این مسؤول صهیونیست در ادامه گفت: تحویل اسرای زنده اسرائیلی صبح فردا در چندین نقطه از نوار غزه انجام خواهد شد.
دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی نیز در این رابطه با انتشار بیانیهای اعلام کرد ««پیشبینی میکنیم اسرا ساعت ۲ صبح فردا به صلیب سرخ تحویل داده شوند.»
این در حالی است که قبلتر گزارشها حاکی از احتمال آغاز زودتر از موعد عملیات تبادل اسرا پیش از ورود رئیس جمهور آمریکا به سرزمینهای اشغالی بود.
رسانههای عبری گزارش دادند که برآوردها حاکی از آن است که تمامی زندانیان پیش از ورود «دونالد ترامپ» آزاد خواهند شد.
رسانههای عبری گزارش دادند که آزادی زندانیان «به ساعات شب موکول خواهد شد تا قبل از سفر دونالد ترامپ تکمیل شود.»
برخی منابع نیز به تلویزیون «العربی» گفتند: گردانهای القسام (شاخه نظامی جنبش حماس) تعدادی از اجساد اسرای صهیونیست را عصر فردا تحویل خواهد داد.