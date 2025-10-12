درآمد ۴ هزار میلیارد تومانی بانک دی در شهریور 

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک دی، عملکرد مالی بانک دی در شهریورماه تصویری از بازگشت قدرتمند این بانک به چرخه رشد و سودآوری ارائه میدهد. ثبت درآمد ۴ هزار و ۲۱ میلیارد تومانی و رشد بیش از ۱۲ برابر در بخش تسهیلات اعطایی، نشانهای از احیای تراز عملیاتی و مدیریت هوشمند منابع در این بانک است.
بررسی جزئیات عملکرد ماهانه بانک دی حاکی از آن است که این بانک در تمامی سرفصلهای اصلی فعالیت خود شامل تسهیلات اعطایی، سپردهگذاریها، اوراق بدهی، سرمایهگذاریها و کارمزدها موفق به ثبت درآمد شده و تراز عملیاتی مثبت خود را در شهریور حفظ کرده است.
نکته قابلتوجه، تراز مثبت ۶۳ درصدی بانک در پایان شهریور است که نشاندهنده تعادل مطلوب میان هزینهها و درآمدهای عملیاتی و نیز افزایش توان بازپرداخت و نقدینگی در ساختار بانک دی محسوب میشود.
بررسی دادههای سامانه کدال نشان میدهد که این رشد چشمگیر عمدتاً حاصل افزایش درآمد ناشی از تسهیلات اعطایی بوده است؛ عاملی که ۸۱ درصد از کل درآمد عملیاتی این بانک را به خود اختصاص داده است.
بر اساس دادههای منتشرشده، درآمد بانک دی از محل تسهیلات اعطایی در شهریورماه به رقم ۳ هزار و ۲۶۵ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مردادماه رشد خیرهکننده ۱۲۴۴ درصدی را نشان میدهد. این رقم همچنین در مقایسه با شهریور سال گذشته بیش از ۱۵ برابر افزایش یافته است که نشانهای از بازگشت بانک به مسیر رشد و احیای توان درآمدزایی آن به شمار میرود.
در مجموع، درآمد تجمیعی بانک دی از محل تسهیلات اعطایی تا پایان شهریورماه به ۴ هزار و ۴۱۶ میلیارد تومان رسیده که رشد ۲۷۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد.
کارشناسان بانکی معتقدند اگر روند رشد تسهیلاتدهی هدفمند و ترکیب بهینه درآمدی در بانک دی ادامه یابد، این بانک میتواند در نیمه دوم سال نیز جزو بانکهای پیشرو از نظر رشد سودآوری قرار گیرد.