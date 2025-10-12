En
تشدید اخراج پناهجویان افغان از پاکستان

دولت محلی پنجاب در پاکستان پس از افزایش تنش‌های مرزی اخیر با افغانستان، سومین مرحله از عملیات بازگرداندن پناهجویان افغان غیرقانونی را آغاز کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ دولت محلی پنجاب پاکستان عملیات سوم بازگرداندن افغان‌های غیرقانونی را آغاز کرده است. این مرحله از بازگرداندن پناهجویان بدون مدرک معتبر، پس از افزایش تنش‌ها و درگیری‌های مرزی بین دو کشور شدت یافته است.

از اول آوریل ۲۰۲۵ تاکنون، بیش از ۴۲ هزار نفر از افغان‌های غیرقانونی در ایالت پنجاب به افغانستان بازگردانده شده‌اند. در حال حاضر ۴۶ اردوگاه فعال در این ایالت وجود دارد که پنج مورد آن در شهر لاهور قرار دارند و مهاجران پس از دستگیری تا زمان انتقال به مرز تورخم در این اردوگاه‌ها نگهداری می‌شوند.

«عثمان انور» رئیس پلیس پنجاب با اشاره به آماده‌باش کامل نیرو‌های امنیتی اعلام کرده است که عملیات بازگرداندن پناهجویان با رعایت قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی انجام می‌شود. تاکنون ۲۱ هزار و ۸۰۵ نفر از افغان‌ها در این عملیات اخراج شده‌اند.

علاوه بر این، دولت فدرال پاکستان اخیراً اردوگاه پناهجویان افغان در میانوالی را بسته و چند اردوگاه دیگر در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان را تعطیل کرده است.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گزارش داده است که بیش از سه و نیم میلیون افغان در پاکستان زندگی می‌کنند که حدود ۷۰۰ هزار نفر از آنها پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱ وارد پاکستان شده‌اند.

اخراج گسترده پناهجویان افغان در پاکستان در پی تشدید درگیری‌ها و حملات تروریستی در مناطق مرزی دو کشور انجام می‌شود و اسلام‌آباد این اقدام را بخشی از تلاش‌های خود برای حفظ امنیت داخلی و ثبات مرزی می‌داند.

