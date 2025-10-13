با گذشت حدود دو ماه از وعده دولت برای واردات بنزین سوپر به کشور، هنوز نشانی از تحقق این وعده دیده نمیشود و موضوع واردات بنزین باکیفیت در هالهای از ابهام قرار دارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بیستم آبانماه سال گذشته، هیئت وزیران مجوز واردات بنزین ویژه یا همان بنزین سوپر را صادر کرد؛ تصمیمی که امیدواریهایی را نسبت به بهبود کیفیت سوخت در کشور ایجاد کرد.
با این حال، اجرای این تصمیم به امسال موکول شد و در هفته پایانی مردادماه، یعنی حدود دو ماه قبل، وزیر نفت از اجرایی شدن طرح واردات بنزین سوپر در آینده نزدیک خبر داد.
وی اعلام کرده بود که عرضه بنزین سوپر بر اساس ظرفیتهای قانونی انجام میشود و آییننامه آن به تصویب هیئت دولت رسیده است. وزیر نفت این اقدام را «خدمتی جدید» عنوان کرد و تأکید داشت که سهمیههای ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان همچنان برقرار است و کارت سوخت جایگاهها حذف نخواهد شد. در همان مقطع، پاکنژاد درباره قیمت هر لیتر بنزین سوپر وارداتی گفته بود: حداقل قیمت بنزین سوپر ۵۰ هزار تومان خواهد بود.
با این حال، وعده واردات و توزیع بنزین سوپر که قرار بود در «آینده نزدیک» عملیاتی شود، به روزهای پایانی شهریورماه کشیده شد و برخی مسئولان از آغاز واردات آن در روزهای نخست مهرماه خبر دادند. اکنون با گذشت بیش از بیست روز از آغاز پاییز، همچنان ابهاماتی درباره چرایی تأخیر در اجرای این طرح وجود دارد.
شنیدهها حاکی از آن است که تخصیص و تأمین ارز مهمترین مانع در مسیر واردات بنزین سوپر است. هنوز به طور شفاف مشخص نشده که منابع ارزی این واردات از چه محلی تأمین میشود؛ آیا قرار است ارز توافقی با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان استفاده شود یا دلار تالار دوم با نرخی بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان؟
این در حالی است که در ابتدای مهرماه، پاکنژاد وزیر نفت درباره آخرین وضعیت واردات بنزین سوپر گفته بود: فرآیند واردات بنزین سوپر تسریع شده است. مشکلاتی در بحث تخصیص ارز وجود داشت که این مشکل حل شده و انشاءالله بهزودی شاهد حضور بنزین سوپر در مجموعه سوختهای ارائهشده در شهرهای بزرگ خواهیم بود.
وی همچنین درباره قیمتگذاری بنزین سوپر وارداتی تأکید کرده بود که واردات از سوی بخش خصوصی انجام میشود و این بخش هزینه خرید، حمل، توزیع و حاشیه سود خود را لحاظ کرده و سپس اقدام به عرضه خواهد کرد.
پیشتر، حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی در گفتوگو با تابناک اعلام کرده بود که محموله بنزین سوپر از کشور هند تأمین و از طریق امارات متحده عربی به ایران ارسال میشود.
حسینی در پاسخ به پرسشی درباره قیمت تمامشده بنزین وارداتی گفته بود: در شرایط کنونی، قیمت جهانی بنزین سوپر کمتر از ۵۰ سنت نیست. بنابراین، با دلار آزاد بالای ۱۰۰ هزار تومان، قیمت هر لیتر بیش از ۵۰ هزار تومان تمام میشود؛ آن هم فقط بهای خرید در کشور مبدأ. هزینههای جانبی مانند حملونقل، تخلیه، جابهجایی و سود واردکننده نیز به آن اضافه میشود، در نتیجه قیمت واقعی قطعاً بیش از ۵۰ هزار تومان خواهد بود.
اکنون پرسش اساسی این است که آیا تا پایان مهرماه، وعده واردات بنزین سوپر محقق میشود یا نه؟ و اگر قرار است به زودی این سوخت با کیفیت وارد کشور شود، با چه نرخی قرار است به مردم عرضه شود؟ مهمتر از آن، ابهام در سازوکار تأمین ارز همچنان باقی است و برخی منابع از سختگیری بانک مرکزی در این زمینه خبر میدهند؛ سختگیریای که احتمالاً با هدف کنترل نوسانات بازار ارز و مدیریت منابع ارزی کشور صورت میگیرد.