En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مصوبه‌ای که خاک می‌خورد/ آقای وزیر؛ چه خبر از بنزین ۵۰ هزار تومانی؟

با گذشت بیش از دو ماه از وعده واردات بنزین سوپر به کشور، هنوز خبری از اجرای این طرح نیست و وضعیت واردات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در حالی که وزیر نفت پیش‌تر از تسریع فرآیند واردات و حل مشکلات ارزی خبر داده بود، زمان دقیق آغاز عرضه و قیمت نهایی این سوخت همچنان مشخص نشده است.
کد خبر: ۱۳۳۳۸۹۹
| |
334 بازدید
مصوبه‌ای که خاک می‌خورد/ آقای وزیر؛ چه خبر از بنزین ۵۰ هزار تومانی؟

با گذشت حدود دو ماه از وعده دولت برای واردات بنزین سوپر به کشور، هنوز نشانی از تحقق این وعده دیده نمی‌شود و موضوع واردات بنزین باکیفیت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بیستم آبان‌ماه سال گذشته، هیئت وزیران مجوز واردات بنزین ویژه یا همان بنزین سوپر را صادر کرد؛ تصمیمی که امیدواری‌هایی را نسبت به بهبود کیفیت سوخت در کشور ایجاد کرد.

تداوم ابهام در واردات بنزین سوپر/ سرنوشت وعده بنزینی دولت چه شد؟

با این حال، اجرای این تصمیم به امسال موکول شد و در هفته پایانی مردادماه، یعنی حدود دو ماه قبل، وزیر نفت از اجرایی شدن طرح واردات بنزین سوپر در آینده نزدیک خبر داد.

وی اعلام کرده بود که عرضه بنزین سوپر بر اساس ظرفیت‌های قانونی انجام می‌شود و آیین‌نامه آن به تصویب هیئت دولت رسیده است. وزیر نفت این اقدام را «خدمتی جدید» عنوان کرد و تأکید داشت که سهمیه‌های ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان همچنان برقرار است و کارت سوخت جایگاه‌ها حذف نخواهد شد. در همان مقطع، پاک‌نژاد درباره قیمت هر لیتر بنزین سوپر وارداتی گفته بود: حداقل قیمت بنزین سوپر ۵۰ هزار تومان خواهد بود.

با این حال، وعده واردات و توزیع بنزین سوپر که قرار بود در «آینده نزدیک» عملیاتی شود، به روز‌های پایانی شهریورماه کشیده شد و برخی مسئولان از آغاز واردات آن در روز‌های نخست مهرماه خبر دادند. اکنون با گذشت بیش از بیست روز از آغاز پاییز، همچنان ابهاماتی درباره چرایی تأخیر در اجرای این طرح وجود دارد.

گره واردات بنزین در تخصیص ارز

شنیده‌ها حاکی از آن است که تخصیص و تأمین ارز مهم‌ترین مانع در مسیر واردات بنزین سوپر است. هنوز به طور شفاف مشخص نشده که منابع ارزی این واردات از چه محلی تأمین می‌شود؛ آیا قرار است ارز توافقی با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان استفاده شود یا دلار تالار دوم با نرخی بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان؟

این در حالی است که در ابتدای مهرماه، پاک‌نژاد وزیر نفت درباره آخرین وضعیت واردات بنزین سوپر گفته بود: فرآیند واردات بنزین سوپر تسریع شده است. مشکلاتی در بحث تخصیص ارز وجود داشت که این مشکل حل شده و ان‌شاءالله به‌زودی شاهد حضور بنزین سوپر در مجموعه سوخت‌های ارائه‌شده در شهر‌های بزرگ خواهیم بود.

وی همچنین درباره قیمت‌گذاری بنزین سوپر وارداتی تأکید کرده بود که واردات از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود و این بخش هزینه خرید، حمل، توزیع و حاشیه سود خود را لحاظ کرده و سپس اقدام به عرضه خواهد کرد.

بنزین سوپر از هند تا ایران

پیش‌تر، حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در گفت‌و‌گو با تابناک اعلام کرده بود که محموله بنزین سوپر از کشور هند تأمین و از طریق امارات متحده عربی به ایران ارسال می‌شود.

حسینی در پاسخ به پرسشی درباره قیمت تمام‌شده بنزین وارداتی گفته بود: در شرایط کنونی، قیمت جهانی بنزین سوپر کمتر از ۵۰ سنت نیست. بنابراین، با دلار آزاد بالای ۱۰۰ هزار تومان، قیمت هر لیتر بیش از ۵۰ هزار تومان تمام می‌شود؛ آن هم فقط بهای خرید در کشور مبدأ. هزینه‌های جانبی مانند حمل‌ونقل، تخلیه، جابه‌جایی و سود واردکننده نیز به آن اضافه می‌شود، در نتیجه قیمت واقعی قطعاً بیش از ۵۰ هزار تومان خواهد بود.

پرسش‌های بی‌پاسخ درباره زمان و نرخ عرضه

اکنون پرسش اساسی این است که آیا تا پایان مهرماه، وعده واردات بنزین سوپر محقق می‌شود یا نه؟ و اگر قرار است به زودی این سوخت با کیفیت وارد کشور شود، با چه نرخی قرار است به مردم عرضه شود؟ مهم‌تر از آن، ابهام در سازوکار تأمین ارز همچنان باقی است و برخی منابع از سخت‌گیری بانک مرکزی در این زمینه خبر می‌دهند؛ سخت‌گیری‌ای که احتمالاً با هدف کنترل نوسانات بازار ارز و مدیریت منابع ارزی کشور صورت می‌گیرد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بنزین سوپر واردات بنزین واردات بنزین سوپر وزیر نفت قیمت بنزین قیمت بنزین سوپر
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۱۷ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۶ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۷۷ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۶۹ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۶۱ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۰ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005b0V
tabnak.ir/005b0V