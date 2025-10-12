زمان تشییع و خاکسپاری محمد کاسبی اعلام شد

یلدا کاسبی از مراسم خاکسپاری پدرش خبر داد و گفت: روز سه‌شنبه مراسم وداع او در حوزه هنری برگزار خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ محمد کاسبی، بازیگر پیشکسوت و محبوب سینما و تلویزیون، شامگاه گذشته (۲۰ مهرماه) پس از روز‌ها بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان خاتم‌الانبیا، چشم از جهان فروبست. یلدا کاسبی دختر او، زمان و مکان مراسم تشییع و ترحیم این هنرمند مردمی را اعلام کرد.

دختر زنده‌یاد کاسبی اعلام کرد: مراسم تشییع پدرم روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه ساعت ۹ صبح از مقابل حوزه هنری برگزار خواهد شد. پس از مراسم یادبود در همان مکان، پیکر ایشان به بهشت زهرا بدرقه می‌شود.

او افزود: مراسم ترحیم آن مرحوم نیز روز پنج‌شنبه ۲۴ مهرماه از ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰ در مسجد جامع شهرک غرب برگزار خواهد شد.

محمد کاسبی با نقش‌آفرینی در سریال‌های ماندگاری، چون «خوش‌رکاب»، «سه در چهار» و «دادستان» جایگاه ویژه‌ای در قلب مردم پیدا کرد و همواره با سادگی و مردمی‌بودنش شناخته می‌شد.