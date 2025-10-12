En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت طلا امروز ۲۰ مهر ۱۴۰۴

قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ همزمان با تعطیلی بازارهای جهانی و کاهش نرخ دلار، در مسیر نزولی بازگشایی شد. ریزش قیمت دلار باعث عقب‌نشینی طلا و سکه شده و حباب سکه در قطعات سنگین کاهش یافته است.
کد خبر: ۱۳۳۳۸۸۰
| |
2735 بازدید
|
۱

قیمت طلا امروز ۲۰ مهر ۱۴۰۴

به گزارش تابناک، قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ همزمان با تعطیلی بازار‌های جهانی و کاهش نرخ دلار، در مسیر نزولی بازگشایی شد. ریزش قیمت دلار باعث عقب‌نشینی طلا و سکه شده و حباب سکه در قطعات سنگین کاهش یافته است.

کاهش قیمت دلار و تأثیر آن بر طلا

دلار امروز با ۷۵۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته، در کانال ۱۱۱ هزار تومانی معامله شد و در این لحظه روی رقم ۱۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان قرار دارد. کارشناسان معتقدند افت دلار و تعطیلی بازار‌های جهانی، عامل اصلی کاهش قیمت طلا و سکه بوده است، اما با توجه به رشد تاریخی اونس جهانی در هفته‌های اخیر، انتظار می‌رود بازار طلا در بلندمدت با افزایش تقاضا مواجه شود.

قیمت طلا و نقره

هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۱۶۵ هزار و ۷۰۰ تومان کاهش، به ۱۰ میلیون و ۷۵۷ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طلا نیز ۷۵۵ هزار تومان کاهش یافت و روی ۴۶ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان ایستاد. طلای دست دوم نیز با کاهش ۱۸۳ هزار و ۳۶۹ تومانی، به ۱۰ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۷۱۹ تومان رسید.

قیمت نقره نیز کاهشی بود؛ هر گرم نقره ۹۹۹ با کاهش هزار و ۲۹۰ تومان، به ۲۰۶ هزار و ۷۶۰ تومان رسید. اونس جهانی نقره بدون تغییر روی ۵۰ دلار و ۳۰ سنت ثابت ماند.

کاهش قیمت سکه و حباب قطعات سنگین

قیمت سکه در تمامی قطعات امروز کاهش یافت. سکه امامی با افت ۱ میلیون و ۴۸۰ هزار تومانی، روی ۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار گرفت. سکه بهار آزادی با کاهش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی، ۱۰۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شد. نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی نیز به ترتیب با کاهش ۳۰۰ هزار تومان، ۱۰۰ هزار تومان و ۱۰۰ هزار تومان، به ۵۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیدند.

حباب سکه امامی ۲۹۰ هزار تومان و حباب سکه بهار آزادی یک میلیون و ۹۶ هزار تومان کاهش یافته و حباب نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب ۳۲۲ هزار تومان و ۲۱۱ هزار تومان کاهشی شد. تنها حباب سکه گرمی با ۵۳ هزار تومان افزایش همراه بود.

چشم‌انداز بازار

تحلیلگران معتقدند کاهش نرخ دلار و تعطیلی بازار‌های جهانی، عامل کوتاه‌مدت ریزش طلا و سکه است، اما رشد اونس جهانی و افزایش تقاضا در ماه‌های آتی، می‌تواند روند صعودی را برای بازار طلا و سکه ایجاد کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
طلا سکه بازار طلا
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نقره و پلاتین، طلا را کنار زدند
دلیل محدودیت واردات طلا اعلام شد
قیمت طلا امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
3
پاسخ
دولت اول سال ۲۰ درصد حقوق را افزایش داده الان کدام کالا را سراغ دارید که از پارسال ۲۰ درصد ‌گران شده باشد ؟! زن و فرزندان ما حقوق بگیران چه گناهی کرده اند که ما شدیم حقوق بگیر دولت ؟؟!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۸۹ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۶۸ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۰ نظر)
تصاویر علی صادقی و دختران نیمه‌برهنه در نایت کلاب  (۵۲ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند  (۴۸ نظر)
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005b0C
tabnak.ir/005b0C