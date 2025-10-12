قیمت طلا امروز ۲۰ مهر ۱۴۰۴

قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ همزمان با تعطیلی بازارهای جهانی و کاهش نرخ دلار، در مسیر نزولی بازگشایی شد. ریزش قیمت دلار باعث عقب‌نشینی طلا و سکه شده و حباب سکه در قطعات سنگین کاهش یافته است.

کاهش قیمت دلار و تأثیر آن بر طلا

دلار امروز با ۷۵۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته، در کانال ۱۱۱ هزار تومانی معامله شد و در این لحظه روی رقم ۱۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان قرار دارد. کارشناسان معتقدند افت دلار و تعطیلی بازار‌های جهانی، عامل اصلی کاهش قیمت طلا و سکه بوده است، اما با توجه به رشد تاریخی اونس جهانی در هفته‌های اخیر، انتظار می‌رود بازار طلا در بلندمدت با افزایش تقاضا مواجه شود.

قیمت طلا و نقره

هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۱۶۵ هزار و ۷۰۰ تومان کاهش، به ۱۰ میلیون و ۷۵۷ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طلا نیز ۷۵۵ هزار تومان کاهش یافت و روی ۴۶ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان ایستاد. طلای دست دوم نیز با کاهش ۱۸۳ هزار و ۳۶۹ تومانی، به ۱۰ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۷۱۹ تومان رسید.

قیمت نقره نیز کاهشی بود؛ هر گرم نقره ۹۹۹ با کاهش هزار و ۲۹۰ تومان، به ۲۰۶ هزار و ۷۶۰ تومان رسید. اونس جهانی نقره بدون تغییر روی ۵۰ دلار و ۳۰ سنت ثابت ماند.

کاهش قیمت سکه و حباب قطعات سنگین

قیمت سکه در تمامی قطعات امروز کاهش یافت. سکه امامی با افت ۱ میلیون و ۴۸۰ هزار تومانی، روی ۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار گرفت. سکه بهار آزادی با کاهش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی، ۱۰۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شد. نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی نیز به ترتیب با کاهش ۳۰۰ هزار تومان، ۱۰۰ هزار تومان و ۱۰۰ هزار تومان، به ۵۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیدند.

حباب سکه امامی ۲۹۰ هزار تومان و حباب سکه بهار آزادی یک میلیون و ۹۶ هزار تومان کاهش یافته و حباب نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب ۳۲۲ هزار تومان و ۲۱۱ هزار تومان کاهشی شد. تنها حباب سکه گرمی با ۵۳ هزار تومان افزایش همراه بود.

چشم‌انداز بازار

تحلیلگران معتقدند کاهش نرخ دلار و تعطیلی بازار‌های جهانی، عامل کوتاه‌مدت ریزش طلا و سکه است، اما رشد اونس جهانی و افزایش تقاضا در ماه‌های آتی، می‌تواند روند صعودی را برای بازار طلا و سکه ایجاد کند.