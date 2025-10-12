پاسخ شمخانی به سوالی سخت: آیا رییسی ترور شد؟

شمخانی گفت: با توجه به توان فنی بررسی‌کنندگان، هیچ نشانه‌ای از دخالت خارجی در شهادت شهید رئیسی مشاهده نشده، اما احتمال دارد این اتفاقات فراتر از توان فنی ما باشد.

علی شمخانی گفت: ستاد کل تا لحظه آخر با توجه به هیئت‌های بررسی‌کننده اعلام کرد که هیچ اتفاقی در داخل پرواز رخ نداده است.

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ پس از جنگ دوازده روزه، این سوال قوت گرفت که آیا ترور شهید رئیسی می‌تواند به اسرائیل مرتبط باشد.

